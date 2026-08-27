نقش مهم بنادر مازندران در پشتیبانی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب شامگاه چهارشنبه دررنشست شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان مازندران با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مجموعههای مرتبط با حوزه حملونقل اظهار کرد: پیشبرد طرحهای توسعهای و تحقق اهداف ملی در این بخش، نیازمند همکاری مستمر دستگاههای اجرایی و استفاده هماهنگ از ظرفیتهای موجود است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از حمایتهای استاندار مازندران و مجموعه معاونان استانداری در روند اجرای برنامهها و پروژههای حوزه حملونقل و زیرساخت، بر تداوم این همکاریها تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به عملکرد بنادر نوشهر و امیرآباد، این بنادر را از ظرفیتهای مهم استان در حوزه پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور دانست و گفت: استمرار فعالیت مؤثر این بنادر و افزایش ظرفیت آنها میتواند در تسهیل فرآیند ورود، جابهجایی و تأمین کالاهای اساسی نقش قابل توجهی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور افزود: مجموعههای فعال در بنادر نوشهر و امیرآباد با تلاش مستمر در مسیر انجام مأموریتهای خود حرکت میکنند و برای تداوم این روند، همکاری سایر دستگاههای مرتبط ضروری است.
توسعه زیرساختهای مازندران نیازمند حرکت هماهنگ دستگاههاست
در ادامه این نشست، جابر حسنزاده، مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی مازندران، با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزه حملونقل و زیرساخت، بر ضرورت همگرایی دستگاههای عضو شورا برای شتاببخشی به طرحهای عمرانی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: مازندران از ظرفیتهای قابل توجهی در بخشهای مختلف حملونقل، راه، بنادر، مسکن و شهرسازی برخوردار است و بهرهگیری مؤثر از این ظرفیتها مستلزم آن است که دستگاههای مرتبط با هماهنگی و هدفگذاری مشترک، اجرای طرحهای اولویتدار را دنبال کنند.
حسنزاده با بیان اینکه تکمیل پروژههای زیرساختی از مطالبات جدی مردم استان است، افزود: رفع موانع اجرایی و تسریع در روند اجرای طرحها باید با جدیت در دستور کار دستگاههای عضو شورای هماهنگی قرار گیرد تا پروژههای نیمهتمام در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند.
رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی مازندران همچنین بر استفاده از ظرفیت بنادر استان برای تقویت شبکه حملونقل و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: بنادر نوشهر و امیرآباد از ظرفیتهای مهم استان هستند و توسعه و تقویت ارتباط آنها با سایر بخشهای حملونقلی میتواند به افزایش نقش مازندران در جابهجایی کالا و پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور کمک کند.
وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف تعیینشده، همکاری میان ادارهکل راه و شهرسازی، بنادر، راهداری، راهآهن، فرودگاهها، بانک مسکن و سایر دستگاههای مرتبط باید بیش از گذشته تقویت شود و مسائل مشترک نیز با نگاه بینبخشی مورد پیگیری قرار گیرد.
حسنزاده با اشاره به برنامههای هفته دولت نیز گفت: اجرای طرحهای زیرساختی و عمرانی استان در حوزههای مختلف با جدیت دنبال میشود و تلاش مجموعه راه و شهرسازی و دستگاههای عضو شورا این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند اجرای پروژهها شتاب بیشتری بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی علاوه بر کاهش موازیکاریها، زمینه تصمیمگیری سریعتر، استفاده بهتر از منابع و افزایش اثربخشی پروژههای عمرانی را فراهم میکند و این رویکرد باید در ادامه مسیر نیز استمرار داشته باشد.
نظر شما