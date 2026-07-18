به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از شرکت فجر انرژی خلیج فارس که در جنگ رمضان آسیب دیده بود، اظهار کرد: همکاران ما در این شرکت پس از اصابت‌ها تلاش کردند تا حداقل تلفات جانی ایجاد شود؛ هرچند ۶ نفر از عزیزان در طول حملات به این شرکت‌ها به شهادت رسیدند.

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت نقش این شرکت‌ها در زندگی مردم افزود: حمله به این شرکت‌ها، حمله به زندگی مردم است چرا که آنچه در این مجموعه‌ها تولید می‌شود به‌صورت مستقیم در زندگی مردم نقش ایفا می‌کند؛ از تولید بنزین گرفته تا تولید پلاستیک‌ها و سایر محصولاتی که با زندگی مردم مرتبط است.

مهاجرانی در خصوص اقدامات حمایتی دولت تصریح کرد: دولت با تمام توان در ستاد بازسازی به دنبال آن است که منابع لازم برای آغاز بازسازی تأمین شود تا فرایند بازسازی انجام شود و با توجه به زحماتی که همکاران ما در این حوزه کشیده‌اند، شاهد بازگشت همه این چرخه‌ها به مدار فعالیت باشیم.

وی با اشاره به ناترازی برق بیان کرد: موضوع برق از جمله موضوعاتی است که در دولت مورد گفت‌گو قرار گرفته است. طبیعتاً وزارت نیرو نیز محدودیت‌هایی دارد اما حتماً نکات مطرح شده را منتقل می‌کنم.

سخنگوی دولت بیان کرد: می‌دانیم که طبیعتاً هرچقدر مردم ما بیشتر صرفه‌جویی کنند، با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد از برق تولیدی در ایام تابستان صرف سرمایش می‌شود، چرخه صنعت بهتر خواهد شد.