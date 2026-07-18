خون شهدای حمله آمریکا به پل های بندرخمیر سند مظلومیت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین شعیب صالحی مراسم تشییع شهدای حمله به پل های شهرستان خمیر با تسلیت شهادت جمعی از شهروندان شهرستان خمیر اظهار کرد: هر یک از این عزیزان سرمایه های ارزشمند انسانی بودند که می توانستند برای خانواده و جامعه نقش آفرین باشند، اما شهیدان با رسیدن به مقام شهادت، اثرگذاری خود را از محدوده زندگی فردی فراتر برده و به عامل بیداری و حیات جامعه تبدیل می شوند.

وی با اشاره به سابقه دشمنی قدرت های استکباری با ملت ایران افزود: مقابله آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، موضوعی مربوط به امروز یا پس از انقلاب اسلامی نیست، بلکه ملت ایران در طول تاریخ بارها قربانی سیاست های سلطه طلبانه قدرت های استعمارگر شده است.

امام جمعه خمیر با یادآوری حوادث تاریخی از جمله قحطی دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، تصریح کرد: ملت ایران همواره هزینه استقلال خواهی و عزت طلبی خود را پرداخته است و امروز نیز جنگ را آغاز نکرده، بلکه هدف تجاوز دشمن قرار گرفته است.

صالحی با اشاره به حمله آمریکا به زیرساخت های شهرستان خمیر و شهادت جمعی از شهروندان، گفت: این جنایت نشان داد که برای دشمن، نظامی و غیرنظامی، شیعه و سنی، پیر و جوان تفاوتی ندارد و هدف اصلی آنان آسیب رساندن به کشور و ملت ایران است.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان و نیروهای امدادی و خدمات رسان در بازسازی زیرساخت های آسیب دیده شهرستان، افزود: با وجود خسارت های وارد شده، خدمت رسانی با همت مسئولان و فرزندان همین مردم با قوت ادامه دارد.

امام جمعه خمیر تأکید کرد: اگرچه امروز عزادار و داغدار جوانان از دست رفته هستیم، اما هرگز ناامید نیستیم و با توکل به خداوند، راه پاسداری از خون پاک شهدا را ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه خون شهدای حمله آمریکا سند حقانیت ملت ایران و نشانه ماهیت جنایتکارانه دشمنان است، اظهار داشت: خداوند وعده نصرت به مجاهدان راه حق را داده و ملت ایران نیز با صبر، مقاومت و وحدت، این مسیر را تا پیروزی ادامه خواهد داد.