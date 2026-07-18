به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه شنبه در دیدار با اعضای بنیاد ایران‌شناسی لرستان، اظهار داشت: این جمع متشکل از اساتید، پژوهشگران، دانایان و پیشتازان عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری است که می‌تواند نقش مهمی در ارائه راهکار و بیان مسئله برای پیشرفت استان باشند.

مسئولان و نخبگان در کنار یکدیگر باید دردهای لرستان را درمان کنند

وی ادامه داد: قطعاً دغدغه اعتلای لرستان، عامل گردآمدن این افراد در کنار یکدیگر حول منافع استان است.

استاندار لرستان، تصریح کرد: نمی‌شود نخبگان را در جریان اداره استان کنار بگذاریم و فضای نخبگانی حاکم نباشد؛ ولی انتظار داشته باشیم اتفاقات خاصی در مسیر توسعه استان رخ دهد.

شاهرخی، گفت: این ظرفیت در استان‌های دیگر، موجب تسریع روند توسعه شده است و در لرستان نیز باوجوداین چهره‌های شاخص و متواضع، قطعاً تغییرات خوبی، ایجاد خواهد شد.

وی اظهار کرد: مسئولان و نخبگان استان در کنار یکدیگر باید دردهای لرستان را درمان کنند. لرستان گنجی به‌تمام‌معنا به واسطه تاریخ، تمدن و طبیعت بکر این استان است، خرم‌آباد ما به واسطه این پیشینه تاریخی، جهان‌شهر است درحالی‌که این خطه پنج هزار اثر واجد ارزش ثبت ملی را در خود جای‌داده و دو هزار و ۸۰۰ مورد آن ثبت ملی شده است و باید پرسید که کدام استان یا کشورها چنین مزیت‌هایی دارند.

از ظرفیت نخبگان در جریان توسعه لرستان استفاده شود

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در روز معارفه بر شعار «متفاوت عمل‌کردن» تأکید داشته‌ام، افزود، علاوه بر حوزه تاریخ و تمدن و طبیعت، لرستان در حوزه اقتصاد هم به واسطه زمین‌های حاصلخیز، منابع آبی ویژه، موقعیت جغرافیایی ممتاز و... قادر است در صورت شکوفایی استعدادهایش، به توسعه دست یابد و علاوه بر این در اقتصاد کشور، میزان سرانه درآمدی کشور و... نقش مؤثری ایفا کند.

شاهرخی، تصریح کرد: اینکه امروز لرستان در برخی زمینه‌ها طی دهه‌های اخیر، وضعیت مناسبی نداشته به واسطه عدم استفاده از این ظرفیت‌ها، عدم تغییر نگاه و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان در جریان توسعه استان است.

وی تأکید کرد: باید فرهنگ و نوع نگاه به توسعه، سیاست، اجتماع و... را تغییر دهیم، تراز مدیریت‌ها را ارتقا دهیم و با استفاده از خرد جمعی و ظرفیت نخبگان طبق سند راهبردی توسعه استان، حول منافع مردم و استان حرکت کنیم.

در این جلسه جمعی از نخبگان حوزه‌های مختلف استان به بیان دیدگاه‌ها و ضرورت‌های توسعه استان پرداختند.