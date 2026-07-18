اصلاح نظام بازاررسانی محصولات کشاورزی با روستابازارها

به گزارش خبرنگار مهر، علی برابری شامگاه شنبه در نشست مدیران ستادی و استانی، تشکل‌های بخش خصوصی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های کشوری با اشاره به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی کشور، اظهار کرد: تولیدات باغی علاوه بر تأمین امنیت غذایی، سهم مهمی در صادرات غیرنفتی دارند و تقویت سازوکارهای بازاررسانی این محصولات از اولویت‌های بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه فاصله قابل توجه قیمت محصولات از مزرعه تا سفره مردم به یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی تبدیل شده است، افزود: امروز تولیدکنندگان از پایین بودن قیمت فروش محصولات خود رضایت ندارند و در مقابل، مصرف‌کنندگان نیز محصولات را با قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند که این وضعیت ضرورت اصلاح نظام بازاررسانی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: از تشکل‌های بخش کشاورزی، اتحادیه‌ها و شبکه گسترده تعاون روستایی انتظار می‌رود با حضور فعال‌تر در فرآیند توزیع و عرضه محصولات، زمینه حذف واسطه‌های غیرضروری را فراهم کنند تا منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به طور همزمان تأمین شود.

وی تکمیل زنجیره ارزش را از دیگر برنامه‌های مهم بخش کشاورزی برشمرد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات، ایجاد و تقویت سردخانه‌ها و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده و درآمد تولیدکنندگان را بهبود بخشد.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به برگزاری این نشست در مازندران اظهار کرد: حضور همزمان مدیران ستادی و استانی، تشکل‌های بخش خصوصی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های کشوری فرصت مناسبی برای بررسی مسائل و تدوین راهکارهای عملیاتی فراهم کرده است و امیدواریم تصمیمات این اجلاس، زمینه‌ساز تحول در نظام بازاررسانی محصولات کشاورزی و تقویت نقش تعاون روستایی در تنظیم بازار باشد.