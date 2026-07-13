به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هوشنگ هادیان‌پور نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای حمایت از تشکل‌های بخش کشاورزی، توسعه همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، آخرین وضعیت خرید گندم و برنامه‌های توسعه‌ای شبکه تعاون روستایی در استان مرکزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

برابری در این نشست با تشریح رویکردهای تحولی سازمان، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، توانمندسازی شبکه تعاون روستایی و ارتقای نقش تشکل‌ها در عرصه بازرگانی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی است؛ در این راستا، حرکت شبکه به سمت توسعه فعالیت‌های بازرگانی، عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان در استان مرکزی افزود: ظرفیت‌های موجود در این استان، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی شبکه تعاون روستایی است و سازمان تلاش دارد با تقویت زیرساخت‌های تشکلی، توسعه فعالیت‌های تجاری و افزایش مشارکت اتحادیه‌ها در بازاررسانی محصولات کشاورزی، زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد تولیدکنندگان را فراهم کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات سیلوداران، اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش گندم و آرد از برنامه‌های مهم سازمان است و در این راستا، حمایت از ایجاد کارخانه‌های تولید آرد می‌تواند ضمن رفع بخشی از مشکلات سیلوداران، زمینه افزایش ارزش افزوده، رونق اقتصادی و پایداری فعالیت این واحدها را فراهم آورد.

لزوم گسترش همکاری بخش خصوصی با تشکل‌های بخش کشاورزی

در ادامه این دیدار، هوشنگ هادیان‌پور، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شبکه تعاون روستایی استان مرکزی در خدمت‌رسانی به کشاورزان، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش همکاری آنان با تشکل‌های بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان شازند در بخش کشاورزی، خواستار بررسی و رفع مشکلات تشکل‌های این شهرستان شد و اظهار داشت: تقویت شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های بخش کشاورزی، زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و رونق تولید در منطقه خواهد بود.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی همچنین آخرین وضعیت خرید گندم را مورد بررسی قرار داد و با تقدیر از تلاش‌های شبکه تعاون روستایی در اجرای این مأموریت ملی، بر ضرورت تداوم حمایت از کشاورزان، تسریع در روند خرید و تأمین امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمت‌رسانی مطلوب به گندم‌کاران تأکید کرد.

در این دیدار مقرر شد؛ موضوعات مطرح‌شده از جمله حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بررسی مشکلات تشکل‌های کشاورزی شهرستان شازند، پیگیری مسائل مرتبط با سیلوداران، روند خرید گندم و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در استان مرکزی، از طریق تعامل مستمر میان سازمان، نماینده مردم شازند و مجموعه تعاون روستایی استان با جدیت دنبال شود.