حجت‌الاسلام سید صادق طباطبایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه یکصد و چهلمین شب تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: حضور آگاهانه و متعهدانه مردم در این تجمع‌ها از بهترین اعمالی است که نزد خداوند ثبت خواهد شد و استمرار این حضور نشان‌دهنده ایستادگی ملت در مسیر دفاع از نظام و انقلاب اسلامی است.

وی با اعلام پیام تشکر امام‌جمعه اصفهان از مردم شهرستان اردستان، افزود: آیت‌الله طباطبایی‌نژاد ضمن ابلاغ سلام و قدردانی صمیمانه خود، از حضور مردم اردستان، زواره، مهاباد و روستاهای منطقه در صحنه دفاع از انقلاب و نظام اسلامی تقدیر کرده و این همراهی را ارزشمند دانست.

نماینده دوره نهم و دهم مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نخستین نکته مهم در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، بدعهدی آمریکا و بی‌اعتباری تعهدات این کشور است؛ چرا که نقض تفاهم انجام‌شده بار دیگر نشان داد آمریکا به هیچ پیمانی پایبند نیست.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: دشمن باید بداند ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز و جنگ‌افروزی سکوت نخواهد کرد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، ملت ایران و جبهه مقاومت درس‌های فراموش‌نشدنی به آمریکا خواهند داد.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای پیام رهبر معظم انقلاب، تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی است و دشمن امروز بیش از هر چیز به دنبال ایجاد اختلاف و شکستن اتحاد مردم و مسئولان است.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: حفظ وحدت وظیفه‌ای همگانی است و همه باید از دامن زدن به اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی پرهیز کنند؛ زیرا رمز پیروزی انقلاب اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون وحدت مردم بوده است.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب انتقاد دلسوزانه از عملکرد مسئولان را امری طبیعی دانسته‌اند، اما تأکید کرده‌اند که این انتقادها نباید به ظلم نسبت به افراد، تضعیف اعتماد عمومی یا خدشه‌دار شدن وحدت و انسجام اجتماعی منجر شود.

طباطبایی‌نژاد بیان کرد: مردم باید در کنار بیان انتقادهای خیرخواهانه، به مسئولان دلسوز اعتماد داشته باشند و با هوشیاری در میدان دفاع از منافع کشور حضور فعال خود را حفظ کنند.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: کسانی که در عرصه انقلاب و جهاد تبیین پیشگام هستند باید مراقب باشند در بیان انتقادها، به افراد بی‌گناه ظلم نکنند و سخنی نگویند که موجب سوءاستفاده دشمن یا شکستن وحدت جامعه شود.

وی ادامه داد: انتقاد زمانی سازنده و موجب شکوفایی خواهد بود که همراه با رعایت انصاف، حفظ وحدت و دوری از نسبت‌های ناروا باشد.

طباطبایی‌نژاد یادآور شد: رمز موفقیت ملت ایران، تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و حضور مستمر مردم در صحنه است و همان‌گونه که امام راحل فرمودند، پشتیبانی از ولایت فقیه، ضامن عزت و امنیت کشور خواهد بود.