افزایش ۳۶ درصدی اعتبارات تملک دارایی شهرستان خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی شامگاه شنبه در کمیته برنامهریزی شهرستان خلیل آباد با تأکید بر برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمینی، اظهار کرد: توزیع اعتبارات بر اساس ظرفیتها و مزیتهای نسبی شهرستان، با رویکرد عدالتمحوری، محرومیتزدایی، نگاه متوازن به بخشهای مختلف و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها انجام شده است.
فرماندار خلیل آباد با بیان اینکه اولویت شهرستان تکمیل پروژههای نیمهتمام است، افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات، تلاش شده از تعریف پروژههای جدید پرهیز شود تا مردم هرچه زودتر از طرحهای نیمهتمام بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تداوم محدودیتهای اعتباری، بر ضرورت مدیریت بهینه منابع، جذب اعتبارات ملی و استانی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین و اجرای دقیق پروژهها تأکید کرد و گفت: بخش عمده اعتبارات امسال به حوزههای زیرساختی، راههای مواصلاتی، آب، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کشاورزی و گردشگری اختصاص یافته است.
گرمابی با بیان اینکه امسال ۷۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۵۷ پروژه پیشبینی شده است، افزود: ۶۰ درصد اعتبارات به بخش مرکزی و ۴۰ درصد به بخش ششطراز اختصاص یافته و اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است.
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