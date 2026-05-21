به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی عصر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران که به مناسبت جشنواره تاکپلو در محل سالن جلسات شهرداری خلیلآباد برگزار شد، با بیان اینکه جشنوارههای رویدادمحور بهویژه آنهایی که بر پایه غذاهای بومی و سنتی شکل میگیرند دارای ویژگیهای منحصر بهفردی هستند اظهار کرد: جشنواره تاکپلو بهصورت همزمان دو روایت را در خود جای داده است؛ نخست روایت رویش و برکت تاکستانهایی که حاصل تلاش کشاورزان است و دوم جلوهای از هنر و مهارت بانوانی که این آیین را زنده نگه داشتهاند.
فرماندار خلیل آباد با تأکید بر اینکه این جشنواره ریشه در تاریخ کهن خارزنج دارد و بیانگر هویت محلی منطقه است، خاطرنشان کرد: قدمت این منطقه خود گویای فرهنگ، آداب و رسوم و پیشینهای است که در قالب چنین رویدادهایی به نمایش گذاشته میشود.
وی با اشاره به اینکه برآورد بازدیدکنندگان جشنواره امسال فراتر از برخی آمارهای ارائهشده است، تصریح کرد: سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر بازدیدکننده داشتیم، اما امسال با توجه به توسعه فضا و شرایط بهتر، این رقم به حدود ۲۰ هزار نفر رسیده است که نشاندهنده استقبال قابل توجه مردم است.
گرمابی با بیان اینکه شرایط خاص کشور و محدودیتهای ناشی از وضعیت موجود میتوانست بر میزان حضور تأثیرگذار باشد، افزود : با وجود این محدودیتها، استقبال مردمی همچنان در سطح مطلوبی باقی ماند و این موضوع نشاندهنده اهمیت و جذابیت این رویداد است.
فرماندار خلیل آباد با اشاره به اینکه افزایش تعداد غرفهها و تنوع مشارکتکنندگان از ویژگیهای بارز جشنواره امسال بود، تشریح کرد: حدود ۱۸۰ غرفه نمایشگاهی با حضور فعالان از نقاط مختلف استان و حتی خارج از استان برپا شد که این موضوع نشاندهنده گسترش دامنه این رویداد است.
وی با بیان اینکه حرکت جشنواره به سمت ملی شدن نه در شعار بلکه در عمل در حال تحقق است، تأکید کرد: حضور غرفهداران و بازدیدکنندگان از شهرهای مختلف کشور گواهی بر این ادعاست و این روند میتواند در سالهای آینده تقویت شود.
