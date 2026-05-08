به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی صبح جمعه در مراسم تجلیل از برترین‌های جشنواره «تاک‌پلو» که با حضور مسئولان و جمعی از شهروندان در خلیل‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی بستری برای معرفی و پاسداشت فرهنگ غنی و اصالت مردم این دیار فراهم می‌آورد.

فرماندار خلیل‌آباد با تأکید بر اهمیت تکریم جایگاه مردم، افزود: مسئولیت‌پذیری در قبال شهروندان و خدمت بی‌منت به آنان، اصلی‌ترین وظیفه مدیران دستگاه‌های اجرایی است و باید قدردان حضور و همراهی مردم در تمامی عرصه‌ها بود.

وی در ادامه به چالش‌های مدیریت شهری، به‌ویژه در شهرداری‌های کوچک اشاره کرد و گفت: شهرداری‌های کوچک با محدودیت منابع درآمدی مواجه هستند، لذا ارائه خدمات مطلوب شهری نیازمند همدلی و همکاری سازنده میان تمامی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است.

گرمابی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری و ارکان تصمیم‌گیری شهرستان، با همراهی و تلاش مضاعف همکاران، در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، ارتقاء سطح خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی گام برمی‌دارند.

فرماندار خلیل‌آباد به رویکردهای دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: توجه متوازن به تمامی اقشار جامعه و ارائه خدمات عادلانه، از مأموریت‌های اصلی این دولت بوده و در این راستا، هر آنچه در توان بوده با سرعت پیگیری و اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های اقتصادی و توسعه متوازن، عنوان کرد: در این زمینه‌ها نیز از هیچ کوششی فروگذار نشده و شاهد برداشتن گام‌های مؤثر و ارزشمندی بوده‌ایم.

گرمابی از حضور و مشارکت میهمانان از سایر مناطق استان و کشور در این جشنواره قدردانی و ابراز امیدواری کرد: این‌گونه رویدادها به تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی کمک نماید.