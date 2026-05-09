به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نبیپور، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: احیای بناهای تاریخی و تبدیل آنها به اقامتگاههای سنتی، گامی ارزشمند در راستای حفظ هویت فرهنگی و توسعه گردشگری پایدار در استان است و از چنین طرحهایی حمایت خواهیم کرد.
سپس علی گرمابی، فرماندار شهرستان خلیلآباد نیز با اشاره به ظرفیتهای بکر این شهرستان در حوزه گردشگری و صنایعدستی عنوان کرد: امیدواریم با برنامهریزی انجامشده و چشمانداز ترسیمی و البته برگزاری رویدادهایی چون جشنواره تاکپلو، سهم این صنعت پولساز در اقتصاد شهرستان خلیلآباد بیش از پیش شود.
در ادامه سیدجواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی نیز گفت: صدور مجوز اقامتگاههای بومگردی در بافتهای تاریخی، اولویت این اداره کل است و خوشحالیم که عمارت بهشتیان با سرمایهگذاری بخش خصوصی، پس از سالها متروک ماندن، دوباره به چرخه حیات بازگشته است.
همچنین یاوری، مدیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خلیلآباد درباره ابعاد این پروژه عنوان کرد: این اقامتگاه سنتی با ۴۵۰ متر مربع زمین و ۴۲۰ متر مربع زیربنا راهاندازی شده است. این بنا که متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است، از سال ۱۳۷۰ متروکه شده و محل نگهداری دام و طیور بود، اما خوشبختانه در خردادماه ۱۴۰۴ عملیات مرمت و احیای آن آغاز شد و امروز شاهد بهرهبرداری از آن هستیم. برای خرید ملک ۲۵ میلیارد ریال و برای مرمت و تجهیز آن ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
