برخورد دو موتورسیکلت در بلوار غدیرقم نوجوان ۱۵ساله را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در بلوار غدیر قم شامگاه شنبه حادثه‌ای مرگبار رقم زد که در پی آن یک نوجوان ۱۵ ساله جان خود را از دست داد و راکب دیگر نیز مصدوم شد.



بر اساس اعلام پلیس راهور استان قم، شدت برخورد به اندازه‌ای بود که راکب نوجوان بر اثر وارد شدن ضربه شدید به سر در محل حادثه جان باخت و راکب دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.



علت دقیق وقوع این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است و نتایج بررسی‌های فنی پس از تکمیل اعلام خواهد شد.



این حادثه بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی در تردد با موتورسیکلت را یادآور کرد.



پلیس راهور استان قم نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده نوجوان جان‌باخته، بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش شدت آسیب‌های ناشی از سوانح رانندگی تأکید کرده است.