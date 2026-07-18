به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، با اشاره به جایگاه رفیع شهر مقدس قم در جهان اسلام اظهار کرد: حفظ حرمت و هویت فرهنگی این شهر، مطالبه عمومی مردم مؤمن و انقلابی قم است و دادستان به عنوان مدعیالعموم، اجازه نخواهد داد عدهای معدود با قانونگریزی، آرامش عمومی و ارزشهای مورد احترام جامعه را خدشهدار کنند.
دادستان قم با تأکید بر اینکه رعایت قانون یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای همگان است، تصریح کرد: هیچکس نمیتواند خود را فراتر از قانون بداند و دستگاه قضایی در اجرای قانون، با افرادی که هنجارهای جامعه را مخدوش میکنند یا موجبات جریحهدار شدن عفت عمومی را فراهم میآورند، هیچگونه مسامحهای نخواهد داشت.
وی گفت: شهر مقدس قم، همواره به عنوان پایگاه جهان اسلام و حرم امن کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، هرگز جایگاهی برای بیحجابی، بدحجابی و رفتارهای خلاف عفت عمومی نبوده و نخواهد بود و این شهر، محل جولان هنجارشکنان و قانونگریزان نیست.
دادستان قم در پایان با اشاره به صدور دستورات قضایی قاطع به کلیه ضابطان عام و خاص، بر ضرورت نظارتهای مستمر و رصد میدانی بر بوستانها، پاساژها، مجتمعهای تجاری، معابر عمومی و اصناف تأکید کرد و تصریح کرد: شعب ویژهای در دادسرای عمومی و انقلاب قم جهت رسیدگی به این جرایم پیشبینی شده است و ضابطان موظفند با جدیت نسبت به برخورد با قانونشکنان، تشکیل پرونده قضایی و معرفی آنان به دستگاه قضایی اقدام عاجل به عمل آورند.
قم- دادستان عمومی و انقلاب قم با تأکید بر اینکه شهر مقدس قم جایگاهی برای بیحجابی، بدحجابی و رفتارهای خلاف عفت عمومی ندارد، از صدور دستورات قضایی قاطع برای برخورد با هنجارشکنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، با اشاره به جایگاه رفیع شهر مقدس قم در جهان اسلام اظهار کرد: حفظ حرمت و هویت فرهنگی این شهر، مطالبه عمومی مردم مؤمن و انقلابی قم است و دادستان به عنوان مدعیالعموم، اجازه نخواهد داد عدهای معدود با قانونگریزی، آرامش عمومی و ارزشهای مورد احترام جامعه را خدشهدار کنند.
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