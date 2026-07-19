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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸

کردکوی در موج صد و چهلم؛ مردم همچنان پای کار انقلاب

کردکوی در موج صد و چهلم؛ مردم همچنان پای کار انقلاب

کردکوی-صد و چهلمین اجتماع شبانه مردم کردکوی با حضور پرشور شهروندان برگزار شد.

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کد مطلب 6892095

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