https://mehrnews.com/x3cBx2 ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ کد مطلب 6892095 استانها گلستان استانها گلستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۸ کردکوی در موج صد و چهلم؛ مردم همچنان پای کار انقلاب کردکوی-صد و چهلمین اجتماع شبانه مردم کردکوی با حضور پرشور شهروندان برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6892095 کپی شد مطالب مرتبط دانسفهان در شب ۱۴۰؛ همصدایی مردم در اجتماع شبانه الوند در شب ۱۴۰؛ تداوم حضور مردم در مسیر همدلی و انسجام آوج در شب ۱۴۰؛ مردم همچنان پای کار وحدت و همدلی آبیک در یکصد و چهلمین شب؛ جلوهای دیگر از همدلی و اتحاد محمدیه در یکصد و چهلمین شب؛ استمرار اجتماع مردمی در فضایی معنوی صد و چهلمین شب حضور زنجانیها در میدان برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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