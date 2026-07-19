https://mehrnews.com/x3cBx4 ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۵ کد مطلب 6892097 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۵ اجتماع مردم دلگان به ایستگاه ۱۳۹ رسید دلگان- مردم شهر دلگان در صد و سی و نهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع برگزار کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6892097 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه دلگان: منطق اقتدار بر استثمار پیروز خواهد شد مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در «دلگان» برگزار شد رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی ملی در مهرستان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زاهدان جمع آوری ۲۰۰ تبعه بیگانه غیرمجاز در چابهار رکورد شکنی دانش آموزان سیستان و بلوچستان؛ ۸۱۰۰ محیط یار در سطح استان حماسه حضور دلگانیها در شب ۱۳۷ برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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