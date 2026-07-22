https://mehrnews.com/x3cCRV ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۵ کد مطلب 6895324 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۵ اجتماع مردم دلگان در خونخواهی از رهبر شهید دلگان- مردم شهر دلگان در خونخواهی از رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح، اجتماع برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6895324 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم دلگان به ایستگاه ۱۳۹ رسید امام جمعه دلگان: منطق اقتدار بر استثمار پیروز خواهد شد شبی از همدلی و مقاومت؛ گرگانیها با حضور مهدی سلحشور گرد هم آمدند حماسه حضور دلگانیها در شب ۱۳۷ تجمعهای شبانه مردم گلستان در حمایت از جبهه مقاومت ادامه دارد برچسبها شهرستان دلگان اجتماع مردمی تجمع مردمی
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