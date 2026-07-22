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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۵

اجتماع مردم دلگان در خونخواهی از رهبر شهید

اجتماع مردم دلگان در خونخواهی از رهبر شهید

دلگان- مردم شهر دلگان در خونخواهی از رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6895324

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