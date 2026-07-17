امام جمعه دلگان: منطق اقتدار بر استثمار پیروز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید بامری، در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به تحولات سیاسی منطقه و جهان، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، ماهیت واقعی نظام سلطه و سیاستهای آمریکا بیش از هر زمان دیگری برای ملتها آشکار شده و نقاب از چهره واقعی «شیطان بزرگ» برداشته شده است.
امام جمعه دلگان، با اشاره به برخی پرسشها درباره استمرار مذاکره با وجود سابقه بدعهدی آمریکا، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش ذلت یا عقبنشینی از حقوق ملت در میدان مذاکره حضور ندارد، بلکه هدف از حضور در این عرصه، اثبات این حقیقت است که منطق اقتدار بر منطق استثمار و زورگویی پیروز خواهد شد.
وی با انتقاد از سیاستهای ایالات متحده، اظهار داشت: آمریکا از مذاکره بهعنوان ابزاری برای تحمیل خواستههای خود و فشار بر ملتها استفاده میکند، اما ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد حقوق مشروع خود به اراده قدرتهای استکباری گره بخورد. ایران اسلامی میدان آزمون دولتهای آمریکا نیست و ملت ایران با زبان اقتدار از حقوق خود دفاع میکند.
حجتالاسلام بامری حملات و اقدامات خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی را نشانه ضعف و استیصال آنان دانست و تصریح کرد: هر قطره خون شهدای این سرزمین، اراده ملت ایران را برای ادامه مسیر مقاومت مستحکمتر میکند و دشمنان هرگز نخواهند توانست با تهدید و فشار، ملت ایران را از آرمانهای خود منصرف کنند.
ملت ایران از تحریم و تهدید هیچ هراسی ندارد
وی با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند»، تأکید کرد: ملت ایران از تحریم، جنگ و شهادت هراسی ندارد و با وحدت و همدلی، راه مقاومت را تا تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ادامه خواهد داد.
امام جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود، از حضور پرشور مردم این شهرستان در آیینهای عزاداری محرم و برنامههای فرهنگی و مذهبی قدردانی کرد و گفت: برگزاری باشکوه مراسم عزاداری، اجتماعات مردمی و برنامههای فرهنگی، جلوهای از بصیرت، انسجام و وفاداری مردم دلگان به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی همچنین از کاروانهای جهادی اعزامشده برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای اخیر و نیز دستاندرکاران برگزاری مراسم «جاماندگان» تقدیر کرد و از مردم خواست با حضور پررنگ در برنامههای فرهنگی و انقلابی پیشرو، همچنان از آرمانهای نظام اسلامی حمایت کنند.
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