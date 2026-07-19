رکورد شکنی دانش آموزان سیستان و بلوچستان؛ ۸۱۰۰ محیط یار در سطح استان

الهام آبتین در گفت و گو با خبرنگار مهر در تبیین جایگاه حقوقی و عملکردی سازمان حفاظت محیط زیست، از شکاف عمیق میان برداشت عمومی و مأموریت‌های واقعی این سازمان پرده برداشت و تصریح کرد: مردم هنوز نمی‌دانند که محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی شبیه به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است و نقش اصلی آن، پایش و وادار کردن سایر دستگاه‌ها به اجرای صحیح وظایفشان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با تقسیم‌بندی فعالیت‌ها به دو حوزه «محیط طبیعی» و «محیط انسانی» بیان کرد: در بخش طبیعی، ما از زیستگاه‌ها و گونه‌ها حفاظت می‌کنیم و یگان اجرایی ما با متخلفان شکار و صید برخورد مسلحانه دارد؛ اما همینجا هم دستگاه‌های متعددی مانند آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی وظایف قانونی دارند که اگر کوتاهی کنند، محیط زیست به عنوان ناظر ورود می‌کند.

وی «محیط زیست انسانی» را از چالش‌برانگیزترین حوزه‌ها خواند و افزود: در موضوع پسماند، شهرداری‌ها متولی اجرایی هستند؛ طی مکاتبه‌ای رسمی با کلیه شهرداری‌ها و با رونوشت به دستگاه قضایی اعلام شده است که دیگر هیچ‌گونه چشم‌پوشی در کار نیست؛ اگر شهرداری‌ها در جمع‌آوری و دفن پسماندها کوتاهی کنند، مستقیماً با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.

آبتین تاکید کرد: مردم می توانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به گزارش دهند.

وی با اشاره به جایگاه سازمان در فرآیندهای توسعه‌ای سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: مهم‌ترین استعلام برای تمامی شهرک‌های صنعتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری، استعلام زیست‌محیطی است، محیط زیست باید تضمین دهد که توسعه، به بهای تخریب زیرساخت‌های طبیعی و سلامت مردم تمام نمی‌شود، این نظارت حتی در حوزه آموزش و مشارکت‌های مردمی نیز برقرار است.

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان از استقبال بی‌نظیر مردم استان از طرح «محیط‌ یار» خبر داد و گفت: امسال با ثبت‌نام بیش از ۸۱۰۰ دانش‌آموز داوطلب، رکورد مشارکت در این طرح ملی شکسته شد؛ این نشان می‌دهد که با وجود دشواری‌ها، بستر آگاهی و همراهی مردم در استان ما بسیار قدرتمند است و ما از این ظرفیت برای صیانت از طبیعت استفاده خواهیم کرد.