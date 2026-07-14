https://mehrnews.com/x3cycm ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ کد مطلب 6886525 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در «دلگان» برگزار شد دلگان- مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران با حضور جمعی از مردم و مسئولان در شهر دلگان برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6886525 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان توزیع بیش از ۱۰۰۰تن کالا طی ایام محرم و صفر در سیستان وبلوچستان شعرخوانی شاعر اهل سنت در سوگ رهبر شهید هشدار گرمای شدید هوا در ۳ استان طی ۴۸ ساعت آینده؛ وقوع بارشهای موسمی برچسبها تجمعات مردمی سیستان و بلوچستان شهرستان دلگان
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