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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در «دلگان» برگزار شد

مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در «دلگان» برگزار شد

دلگان- مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران با حضور جمعی از مردم و مسئولان در شهر دلگان برگزار شد.

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کد مطلب 6886525

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