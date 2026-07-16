https://mehrnews.com/x3czHF ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6890117 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ حماسه حضور دلگانیها در شب ۱۳۷ دلگان- مردم شهر دلگان در صد و سی و هفتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6890117 کپی شد مطالب مرتبط مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در «دلگان» برگزار شد توقیف تریلی حامل ۲۷ تن چوب قاچاق در محور دلگان - ایرانشهر حضور مردم دلگان در تجمعات شبانه شهر مشهد برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی رهبر شهید
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