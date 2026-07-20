خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتری در حوالی کوزران، تیم‌های ارزیاب بلافاصله در مناطق مختلف شهرستان روانسر مستقر شدند و بررسی‌های میدانی نشان داد که شرایط شهرستان کاملاً پایدار است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیچ‌گونه خسارت جانی و خسارت مالی قابل توجهی در شهرستان ثبت نشده و خسارت‌های وارد شده تنها به ترک‌های جزئی محدود بوده است. همچنین تاکنون هیچ مصدومی ناشی از این زمین‌لرزه‌ها به مراکز درمانی یا اورژانس شهرستان مراجعه نکرده است.

فرماندار روانسر با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های خدماتی شهرستان گفت: شبکه آب شرب در مناطق شهری و روستایی بدون مشکل در مدار بهره‌برداری قرار دارد و هیچ‌گونه قطعی یا اختلالی در تأمین آب گزارش نشده است. همچنین شبکه گازرسانی نیز پایدار بوده و قطعی گاز در هیچ نقطه‌ای از شهرستان رخ نداده است.

جشن‌پرور ادامه داد: برق بخشی از روستاهای دهستان زالواب به دلیل اختلال موقت قطع شد که با اقدام سریع نیروهای فنی، این مشکل پس از حدود یک ساعت برطرف و برق مشترکان دوباره وصل شد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از روستاهای دارای احتمال خسارت، خاطرنشان کرد: در این بازدیدها تنها یک خرپشته که از زلزله سال ۱۳۹۶ آسیب دیده و ناپایدار بود، تخریب شد و مورد دیگری از خسارت سازه‌ای قابل توجه مشاهده نشد. همچنین هیچ گزارش انتظامی یا امنیتی مرتبط با این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده و آرامش کامل در شهرستان برقرار است.

فرماندار روانسر در پایان با بیان اینکه آزمون نهایی پایه سوم متوسطه اول با انتقال دانش‌آموزان به محل امن و رعایت کامل نکات ایمنی بدون وقفه برگزار شد، گفت: اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند و پایش مستمر مناطق ادامه دارد و از شهروندان درخواست می‌شود اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.