تاکنون خسارت چندانی از زلزله سالند گزارش نشده است

علی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه زمین لرزه به ترتیب به بزرگی ۳.۲ ریشتر، پنج ریشتر و ۳.۶ ریشتر در فاصله زمانی ساعت ۱۴:۳۱ تا ۱۵:۱۵ امروز سالند دزفول را لرزاند.

وی افزود: دومین زمین لرزه که بزرگی آن پنج ریشتر گزارش شده است در ساعت ۱۴:۵۷:۲۹ در ده کیلومتری عمق زمین رخ داده است.

قربانی گفت: مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه را در ۱۳ کیلومتری سالند خوزستان و ۳۲ کیلومتری دزفول گزارش داده است.

بخشدار سردشت دزفول همچنین تصریح کرد: تاکنون به غیر از ترک‌خوردگی چند واحد مسکونی گزارشی از خسارت زلزله در بخش سردشت دزفول به ما نرسیده است.

قربانی با اشاره به اعزام نیروهای هلال احمر در بخش سردشت دزفول، افزود: به تمام دهیاران و شوراها دستور داده شده تا از مناطق مختلف سرکشی و موارد احتمالی را گزارش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در دو شهرستان دزفول و اندیمشک به حالت آماده‌باش کامل درآمده اند.

سالند با جمعیت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش سردشت و در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی دزفول واقع شده است.

امید بن‌عباس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز گفت: تاکنون خسارتی اعم از جانی و مالی پس از زلزله پنج ریشتری در «سالند» گزارش نشده است اما بررسی دقیق خسارات احتمالی در این باره درحال بررسی است.

مصطفی طحان، رئیس هلال احمر شهرستان دزفول نیز از اعزام چهار تیم ارزیاب از هلال احمر به صورت زمینی و هوایی به منطقه خبر داد و گفت: هلی کوپتر جمعیت هلال احمر نیز برای ارزیابی منطقه به پرواز درآمده است.