  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

آزمون دستیاری پزشکی تخصصی در موعد مقرر برگزار می‌شود

آزمون دستیاری پزشکی تخصصی در موعد مقرر برگزار می‌شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری آزمون دستیاری پزشکی تخصصی در زمان اعلام‌شده خبر داد و گفت: این تصمیم با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط آینده اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفت‌وگو با برنامه «کشیک سلامت» شبکه سلامت سیما اظهار کرد: در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی امسال ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و این آزمون در ۳۴ شهر کشور برگزار خواهد شد. به گفته وی، داوطلبان پیش‌تر شهر محل برگزاری آزمون خود را انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: حدود هزار و ۱۰۰ نفر، معادل نزدیک به ۷ درصد از داوطلبان، قرار بود در چند استان جنوبی کشور در آزمون شرکت کنند. به همین منظور، امکان تغییر محل برگزاری آزمون برای این گروه فراهم شد که تاکنون حدود ۱۰۰ نفر از این امکان استفاده کرده‌اند.

چنگیز درباره علت برگزار نشدن آزمون در زمان دیگری گفت: اگر اطمینان وجود داشت که با تعویق آزمون شرایط پایدارتر خواهد شد، این موضوع بررسی می‌شد؛ اما با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط و احتمال بروز مشکلات در سایر شهرها، تصمیم بر برگزاری آزمون در موعد مقرر گرفته شد.

کد مطلب 6892230
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها