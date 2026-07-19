به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتوگو با برنامه «کشیک سلامت» شبکه سلامت سیما اظهار کرد: در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی امسال ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبتنام کردهاند و این آزمون در ۳۴ شهر کشور برگزار خواهد شد. به گفته وی، داوطلبان پیشتر شهر محل برگزاری آزمون خود را انتخاب کردهاند.
وی افزود: حدود هزار و ۱۰۰ نفر، معادل نزدیک به ۷ درصد از داوطلبان، قرار بود در چند استان جنوبی کشور در آزمون شرکت کنند. به همین منظور، امکان تغییر محل برگزاری آزمون برای این گروه فراهم شد که تاکنون حدود ۱۰۰ نفر از این امکان استفاده کردهاند.
چنگیز درباره علت برگزار نشدن آزمون در زمان دیگری گفت: اگر اطمینان وجود داشت که با تعویق آزمون شرایط پایدارتر خواهد شد، این موضوع بررسی میشد؛ اما با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط و احتمال بروز مشکلات در سایر شهرها، تصمیم بر برگزاری آزمون در موعد مقرر گرفته شد.
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