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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۹

اسدی: پنج میلیون مترمکعب حقابه زیست‌محیطی سد کوچری رهاسازی شد

اسدی: پنج میلیون مترمکعب حقابه زیست‌محیطی سد کوچری رهاسازی شد

اراک- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی از رهاسازی ۵ میلیون مترمکعب حقابه زیست‌محیطی سد کوچری برای آبیاری اراضی کشاورزی پایین‌دست خبر داد.

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد کوچری با هدف تأمین سالانه ۱۸۲ میلیون مترمکعب آب شرب شهرهای قم، خوانسار، گلپایگان، محلات، خمین، ساوه و سلفچگان ساخته شده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و در پی مطالبات کشاورزان، مرحله نخست رهاسازی حقابه زیست‌محیطی سد کوچری با حجم ۵ میلیون مترمکعب در رودخانه اناربار انجام شد.

اسدی تصریح کرد: این رهاسازی با هدف تأمین بخشی از حقابه زیست‌محیطی و کمک به آبیاری اراضی کشاورزی روستاهای واقع در مسیر رودخانه انجام شده و در ادامه نیز تلاش می‌شود مرحله دوم رهاسازی تا سقف هشت میلیون مترمکعب در سال جاری محقق شود.

وی ادامه داد: زمان رهاسازی آب باید به گونه‌ای مدیریت شود که بیشترین منفعت را برای کشاورزان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با اشاره به شرایط کشاورزی منطقه تاکید کرد: اراضی حاشیه رودخانه که در سال‌های گذشته از این منبع آبی استفاده می‌کردند، عمدتاً به کشت محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت علوفه‌ای و علوفه دامی اختصاص دارد و رهاسازی آب نقش مهمی در حفظ تولید این محصولات ایفا می‌کند.

وی افزود: با بازگشایی جریان آب، حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه زیر کشت قرار گرفته است.

اسدی بیان کرد: رودخانه اناربار نیز در طول قرون متمادی، به همراه شاخه‌های فرعی خود، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب شهرها و روستاهای مجاور شهرستان‌های خمین، محلات و دلیجان بوده و این اقدام بخشی از حقابه این مناطق را تأمین کرده است.

وی گفت: همزمان موضوع تأمین حقابه کشاورزان پایین‌دست نیز همواره از مطالبات جدی مردم منطقه بوده که شرکت آب منطقه‌ای مرکزی پیگیری آن را در دستور کار قرار داده است.

کد مطلب 6892234

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