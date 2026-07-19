حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد کوچری با هدف تأمین سالانه ۱۸۲ میلیون مترمکعب آب شرب شهرهای قم، خوانسار، گلپایگان، محلات، خمین، ساوه و سلفچگان ساخته شده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و در پی مطالبات کشاورزان، مرحله نخست رهاسازی حقابه زیستمحیطی سد کوچری با حجم ۵ میلیون مترمکعب در رودخانه اناربار انجام شد.
اسدی تصریح کرد: این رهاسازی با هدف تأمین بخشی از حقابه زیستمحیطی و کمک به آبیاری اراضی کشاورزی روستاهای واقع در مسیر رودخانه انجام شده و در ادامه نیز تلاش میشود مرحله دوم رهاسازی تا سقف هشت میلیون مترمکعب در سال جاری محقق شود.
وی ادامه داد: زمان رهاسازی آب باید به گونهای مدیریت شود که بیشترین منفعت را برای کشاورزان داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با اشاره به شرایط کشاورزی منطقه تاکید کرد: اراضی حاشیه رودخانه که در سالهای گذشته از این منبع آبی استفاده میکردند، عمدتاً به کشت محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت علوفهای و علوفه دامی اختصاص دارد و رهاسازی آب نقش مهمی در حفظ تولید این محصولات ایفا میکند.
وی افزود: با بازگشایی جریان آب، حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه زیر کشت قرار گرفته است.
اسدی بیان کرد: رودخانه اناربار نیز در طول قرون متمادی، به همراه شاخههای فرعی خود، یکی از مهمترین منابع تأمین آب شهرها و روستاهای مجاور شهرستانهای خمین، محلات و دلیجان بوده و این اقدام بخشی از حقابه این مناطق را تأمین کرده است.
وی گفت: همزمان موضوع تأمین حقابه کشاورزان پاییندست نیز همواره از مطالبات جدی مردم منطقه بوده که شرکت آب منطقهای مرکزی پیگیری آن را در دستور کار قرار داده است.
نظر شما