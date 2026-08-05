امید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۸۶ درصد منابع آب شهرستان ساوه در بخش کشاورزی، هشت درصد در بخش شرب، ۴ درصد در بخش صنعت و ۲ درصد در سایر بخش‌ها از جمله خدمات مصرف می‌شود.

وی با اشاره به الگوی مصرف آب و سهم اشتغال در بخش‌های مختلف افزود: با وجود اینکه تنها ۴ درصد از منابع آب به بخش صنعت اختصاص دارد، این حوزه برای حدود ۷۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است و در مقابل، ۸۶ درصد منابع آب در اختیار حدود ۱۱ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی قرار دارد.

حبیبی بیان کرد: این آمار ضرورت مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب در تمامی بخش‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

مدیر امور آب شهرستان ساوه با اشاره به وضعیت نگران‌کننده آبخوان‌های منطقه گفت: سطح آب‌های زیرزمینی دشت مرکزی ساوه سالانه حدود ۱.۱ متر کاهش می‌یابد که نتیجه آن کسری سالانه ۷۲ میلیون مترمکعبی مخزن این دشت است.

وی ادامه داد: همچنین دشت نوبران نیز با کسری ۱۰ میلیون مترمکعبی مواجه است به‌گونه‌ای که مجموع کسری سالانه مخازن آب زیرزمینی این دو دشت به ۸۲ میلیون مترمکعب می‌رسد.

حبیبی با تأکید بر اینکه برداشت‌های فعلی فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر آبخوان‌هاست، تصریح کرد: ادامه این روند علاوه بر تشدید کسری مخازن، خطر فرونشست زمین و تخریب آبخوان‌ها را افزایش می‌دهد و به همین دلیل دشت ساوه به‌عنوان یکی از مناطق حساس کشور، مورد توجه کارشناسان زمین‌شناسی در زمینه بررسی پدیده فرونشست قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: تخریب آبخوان‌ها پیامدهای گسترده‌ای از جمله کاهش آب‌دهی چاه‌ها، افت تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت، از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش مهاجرت و در نهایت تهدید توسعه پایدار منطقه را به دنبال خواهد داشت.

مدیر امور آب شهرستان ساوه، اصلاح الگوی کشت، ارتقای بهره‌وری مصرف آب و حرکت به سمت تولید محصولات راهبردی و متناسب با ظرفیت منابع آبی را از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با بحران آب برشمرد و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی تأکید کرد.