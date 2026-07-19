به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح یکشنبه در بازدید از میدان بزرگ اربعین مهران با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و ضرورت آمادهسازی زیرساختهای مرز مهران، اظهار کرد: میدان بزرگ اربعین در مرز مهران به عنوان مرکز ثقل برگزاری این مراسم، در حال آمادهسازی کامل برای استقرار موکبهای خدمترسان به زائران حسینی است و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در این میدان اندیشیده شده است.
وی با بیان اینکه شرکتهای گاز، آب و فاضلاب و توزیع برق، زیرساختهای لازم را به صورت پایدار در این میدان برقرار کردهاند، افزود: این زیرساختها طبق برنامهریزی انجامشده، تا قبل از اربعین به بهرهبرداری میرسند و با تکمیل این زیرساختها، زمینه برای استقرار موکبها و ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی به زائران فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک در ایام اربعین، تصریح کرد: در ضلع غربی پارکینگ اربعین، با همکاری شهرداری مهران و اداره کل راهداری و حملونقل استان، یک لاین برای استقرار اتوبوسهای انتقال زائران ایجاد میشود و با همسطحسازی شانه جاده، از بروز ترافیک در مسیر جلوگیری خواهد شد.
دارابی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات، امیدواریم شاهد تردد روان و ایمن زائران و ارائه خدمات مطلوب به آنان در ایام اربعین باشیم و مرز مهران همچون سالهای گذشته، میزبان شایستهای برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
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