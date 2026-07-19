  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

میدان بزرگ اربعین در مهران برای استقرار موکب‌ها آماده می‌شود

میدان بزرگ اربعین در مهران برای استقرار موکب‌ها آماده می‌شود

ایلام- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام از آماده‌سازی میدان بزرگ اربعین در مرز مهران برای استقرار موکب‌های خدمت‌رسان به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح یکشنبه در بازدید از میدان بزرگ اربعین مهران با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های مرز مهران، اظهار کرد: میدان بزرگ اربعین در مرز مهران به عنوان مرکز ثقل برگزاری این مراسم، در حال آماده‌سازی کامل برای استقرار موکب‌های خدمت‌رسان به زائران حسینی است و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در این میدان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های گاز، آب و فاضلاب و توزیع برق، زیرساخت‌های لازم را به صورت پایدار در این میدان برقرار کرده‌اند، افزود: این زیرساخت‌ها طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا قبل از اربعین به بهره‌برداری می‌رسند و با تکمیل این زیرساخت‌ها، زمینه برای استقرار موکب‌ها و ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی به زائران فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک در ایام اربعین، تصریح کرد: در ضلع غربی پارکینگ اربعین، با همکاری شهرداری مهران و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل استان، یک لاین برای استقرار اتوبوس‌های انتقال زائران ایجاد می‌شود و با هم‌سطح‌سازی شانه جاده، از بروز ترافیک در مسیر جلوگیری خواهد شد.

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات، امیدواریم شاهد تردد روان و ایمن زائران و ارائه خدمات مطلوب به آنان در ایام اربعین باشیم و مرز مهران همچون سال‌های گذشته، میزبان شایسته‌ای برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) باشد.

کد مطلب 6892249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها