به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲، عملیات رفع نواقص ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس و تاکسی با هدف بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، افزایش سطح ایمنی تردد شهروندان و همچنین بهسازی چهره شهر در محدوده شمال غرب تهران صورت گرفته است.

در این راستا، تیم‌های فنی و اجرایی با بررسی میدانی، نقاط بحرانی در پایانه‌های ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی را شناسایی و نسبت به رفع نواقص آن‌ها اقدام نموده‌اند.

لازم به ذکر است که این اقدامات از ابتدای سال گذشته بر اساس اولویت‌بندی‌های فنی و با تمرکز بر نقاط پرتردد آغاز شده بود.

این فرآیند اصلاحی و بهسازی، تا پایان سال جاری با تمرکز بر تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده در دستور کار قرار خواهد داشت تا سطح خدمات‌رسانی در این محدوده به حداکثر توان خود برسد.