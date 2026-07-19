به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲، عملیات رفع نواقص ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس و تاکسی با هدف بهبود وضعیت زیرساختهای حملونقل عمومی، افزایش سطح ایمنی تردد شهروندان و همچنین بهسازی چهره شهر در محدوده شمال غرب تهران صورت گرفته است.
در این راستا، تیمهای فنی و اجرایی با بررسی میدانی، نقاط بحرانی در پایانههای ایستگاههای اتوبوس و تاکسی را شناسایی و نسبت به رفع نواقص آنها اقدام نمودهاند.
لازم به ذکر است که این اقدامات از ابتدای سال گذشته بر اساس اولویتبندیهای فنی و با تمرکز بر نقاط پرتردد آغاز شده بود.
این فرآیند اصلاحی و بهسازی، تا پایان سال جاری با تمرکز بر تکمیل پروژههای باقیمانده در دستور کار قرار خواهد داشت تا سطح خدماترسانی در این محدوده به حداکثر توان خود برسد.
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