  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

رفع نواقص ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس و تاکسی در پایانه‌های شمال غرب تهران

رفع نواقص ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس و تاکسی در پایانه‌های شمال غرب تهران

در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و ایمنی تردد شهروندان، عملیات رفع نواقص بیش از ۲۰۰ مورد از ایستگاه‌های پایانه‌های اتوبوس و تاکسی در محدوده شمال غرب تهران به اجرا درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲، عملیات رفع نواقص ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس و تاکسی با هدف بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، افزایش سطح ایمنی تردد شهروندان و همچنین بهسازی چهره شهر در محدوده شمال غرب تهران صورت گرفته است.

در این راستا، تیم‌های فنی و اجرایی با بررسی میدانی، نقاط بحرانی در پایانه‌های ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی را شناسایی و نسبت به رفع نواقص آن‌ها اقدام نموده‌اند.

لازم به ذکر است که این اقدامات از ابتدای سال گذشته بر اساس اولویت‌بندی‌های فنی و با تمرکز بر نقاط پرتردد آغاز شده بود.

این فرآیند اصلاحی و بهسازی، تا پایان سال جاری با تمرکز بر تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده در دستور کار قرار خواهد داشت تا سطح خدمات‌رسانی در این محدوده به حداکثر توان خود برسد.

کد مطلب 6892584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها