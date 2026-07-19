به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در گردهمایی ائمه جمعه خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه جهان امروز در تقابل دو جبهه حق و باطل قرار دارد، اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و امنیتی، تمرکز خود را بر جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای برای ایجاد یأس در جامعه قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به توطئه‌های مستمر علیه جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته بیان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون همه گزینه‌ها را علیه ایران به کار گرفته‌اند، اما نه تنها به اهداف خود نرسیده‌اند، بلکه جمهوری اسلامی در برابر تمامی این توطئه‌ها ایستادگی کرده است.

وی با یادآوری حوادثی همچون واقعه طبس، کودتای نوژه، تحریم‌ها، اغتشاشات و جنگ‌های مختلف، افزود: از نگاه بسیاری از تحلیلگران، هر کشوری با یکی از این توطئه‌ها سقوط می‌کرد، اما جمهوری اسلامی به لطف الهی و حضور مردم از همه این بحران‌ها عبور کرده است.

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری بر جنگ روانی متمرکز شده است، تصریح کرد: هدف اصلی آنان القای دروغ، ایجاد تردید، ناامیدی و تضعیف روحیه مردم، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان است؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مستمر است.

وی خواستار تشکیل سازوکاری منسجم برای رصد، تحلیل و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن شد و گفت: این اقدام باید در سطح استان‌ها، کشور و حتی جهان اسلام با محوریت نهادهای فرهنگی، ائمه جمعه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سابقه استعمار غرب، به‌ویژه انگلیس، اظهارکرد: دشمنان با تحریف تاریخ و تطهیر چهره‌هایی مانند رضاخان، تلاش می‌کنند واقعیت‌های تاریخی را وارونه جلوه دهند و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

عبادی تأکید کرد: باید به جای موضع دفاعی، با تهاجم رسانه‌ای و تبیین مستمر حقایق، اجازه نداد جنگ روانی دشمن بر افکار عمومی اثر بگذارد.

وی با قدردانی از بصیرت مردم ایران گفت: ملت ایران با وجود همه فشارها و توطئه‌ها راه خود را پیدا کرده‌اند و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، هرگاه کشور با تهدیدی مواجه شود، این مردم با حضور خود نقشه‌های دشمن را ناکام خواهند گذاشت.