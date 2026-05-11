به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدعلیرضا عبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی قضایی استان، با تحلیل شرایط حساس جهانی و داخلی، بر ضرورت تقویت «هیبت بازدارنده» دستگاههای قضایی و نظارتی در مقابله با مفاسد اقتصادی و توطئههای دشمن تأکید کرد.
آیتالله عبادی با اشاره به تغییر استراتژی دشمن از جبهههای نظامی به جبهه اقتصادی، اظهار داشت: ما از تحریمهای خارجی هراسی نداریم، اما آنچه نگرانکننده است، "تحریم داخلی" است.
وی افزود: لجامگسیختگی نرخها، احتکار، کمفروشی و تقلب، ابزارهای دشمن برای سلب اعتماد عمومی و ایجاد جنگ روانی هستند و دشمن تلاش میکند با آسیب زدن به امنیت روانی و اقتصادی مردم، شکاف ایجاد کند.
نماینده ولی فقیه در استان با انتقاد از کسانی که با عملکرد خود همسو با دشمن حرکت میکنند، بیان کرد: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باید با رصد دقیق، مانع فعالیت پادوهای دشمن در داخل کشور شوند و اگر از پیش پای این جبهه داخلی دشمن برداشته نشود، اقدامات اداری روزمره به تنهایی برای حفظ نظام کافی نخواهد بود.
وی با تأکید بر نقش حیاتی قوه قضائیه در برقراری نظم، خواستار برخورد ملموس و قدرتمند با مفسدان شد و گفت: صرف طرح مباحث در جلسات کافی نیست، آنچه اهمیت دارد ایجاد هیبتی است که اجازه ندهد گرانفروش، محتکر و جاسوس جرئت عرض اندام کنند.
آیتالله عبادی ادامه داد: برخورد با مفسدان باید بهگونهای باشد که هیچکس در هیچ مقامی، جرئت نوکری برای دشمن را نداشته باشد.
وی خیانت در مسائل معیشتی را خیانت به دین و خون شهدا دانست و تأکید کرد: امنیت مفسد، مساوی با از بین رفتن امنیت جامعه است و دستگاههای نظارتی باید با ریشهیابی دقیق، میان مشکلات ناشی از واقعیتهای اقتصادی و توطئههای خیانتآمیز تمایز قائل شوند.
آیت الله عبادی با تحلیل بازخوردهای جهانی نسبت به جبهه مقاومت، بیان کرد: دشمن با اقدامات خود، به طور خودخواسته حقانیت ایران اسلامی را به جهانیان ثابت کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: زمانی که جریانهای جنایتکاری همچون داعش، ایران و تشیع را دشمن اصلی خود معرفی کردند، در واقع نشان دادند که مقتدرترین جبهه در برابر ظلم، همین تفکر انقلابی است.
وی با اشاره به جنایات صورت گرفته در فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان، گفت: رفتارهای وحشیانه جریانهای استکبار باعث بیداری جهانی شده است و این جریانات باعث شده تا جبهه حق به یک قدرت بینالمللی تبدیل شود که زمینهساز تحولات بزرگ جهانی خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی همچنین بر لزوم هوشیاری نسل جوان در برابر جنگهای روانی تأکید کرد و افزود: بهترین راه مقابله با ترفندهای دشمن، ارائه نمونههای عملی و اجرایی از موفقیتهای جبهه حق در سطح جهانی است.
