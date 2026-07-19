به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نخستین جلسه ستاد اربعین شهرداری تهران اظهار کرد: ستاد اربعین هر سال در شهرداری تهران تشکیل می‌شود و مجموعه مدیریت شهری ظرفیت‌های گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی در این حوزه دارد.

وی افزود: این خدمات هم در مرزها، هم در کشور عراق و هم در داخل تهران با مشارکت معاونت‌های مختلف شهرداری از جمله معاونت اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و مناطق دنبال می‌شود.

زاکانی با اشاره به آغاز برنامه‌های اربعین گفت: هر سال مقدمه این حرکت با آیین بدرقه شکل می‌گیرد و ظرفیت‌هایی که در ایران و عراق داریم برای خدمت‌رسانی فعال می‌شود.

شهردار تهران ادامه داد: حدود ۱۴ منطقه شهرداری در مرزها و داخل عراق به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد و ۸ منطقه نیز مسئولیت خدمات‌رسانی در مراسم جاماندگان اربعین در تهران را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه مسیر جاماندگان از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) میزبان زائرانی است که امکان حضور در عراق را ندارند، گفت: این مناطق برای خدمت‌رسانی در این مسیر آماده خواهند بود.

زاکانی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: امسال با موضوع جنگ مواجه هستیم و باید خود را برای شرایط ویژه آماده کنیم، اما با وجود این شرایط، نه‌تنها از ظرفیت حضور و خدمت‌رسانی در اربعین کم نمی‌کنیم، بلکه با نظم و تقسیم کار دقیق، ظرفیت‌های خود را به میدان می‌آوریم.

وی تأکید کرد: ایران یکپارچه است و نمی‌توان میان مناطق مختلف کشور تفکیک قائل شد؛ همان‌طور که مردم سراسر کشور در حوادث مختلف کنار یکدیگر بودند، امروز نیز باید برای کمک و خدمت‌رسانی پای کار باشند.

شهردار تهران همچنین با اشاره به خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بیشترین آسیب‌ها در تهران رخ داد و در این مدت ۸ هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دیدند.

وی افزود: پس از آغاز جنگ، از سراسر کشور برای کمک آمدند و امروز وظیفه ماست که با تمام توان برای کمک به مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه در جنوب کشور، اقدام کنیم.

زاکانی درباره روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: بازسازی و نوسازی بخش عمده منازل تخریب‌شده انجام شده و برای افرادی که امکان اسکان در هتل داشتند، هزینه‌های مربوط به ودیعه یا اجاره مسکن پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بخش نوسازی‌ها مربوط به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که به دلیل گستردگی کار، حدود دو سال زمان نیاز دارد.