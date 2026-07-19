کتاب صوتی «آفرَت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «آفرَِت» نوشته طاهره رفعت با صدای بهمن وخشور و طاهره رفعت توسط موسسه آوای چیروک تولید و منتشر شده است.

این کتاب صوتی که نسخه کاغذی آن توسط انتشارات شالگردن منتشر شده روایتی از درون یک زندگی است که در ظاهر عادی پیش می‌رود، اما در لایه‌های زیرین خود با آشفتگی‌ها و احساساتی پیچیده درگیر است. این اثر به‌جای روایت اتفاقات بزرگ، بیشتر به لحظه‌ها و حال‌وهوایی می‌پردازد که شخصیت‌ها در سکوت با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.

کتاب آفرَت داستان زنی را دنبال می‌کند که بیشتر زمانش را در تنهایی و در فضای محدود زندگی خودش می‌گذراند. او درگیر رابطه‌ای است که نه به‌طور کامل شکل گرفته و نه به‌طور کامل از بین رفته و همین وضعیت، او را در موقعیتی مبهم نگه داشته است.

روایت کتاب آفرت از جایی پیش می‌رود که این زن، در میان روزهای تکراری، به رفتارها و انتخاب‌های خودش دقیق‌تر نگاه می‌کند. سیگار کشیدن، قدم زدن در خانه، یا حتی خیره شدن به خیابان، تبدیل می‌شوند به لحظه‌هایی که او را بیشتر به درون خویش می‌برند. در همین مسیر، گذشته هم کم‌کم وارد داستان می‌شود و رابطه‌ها و اتفاقاتی را یادآوری می‌کند که هنوز اثرشان باقی مانده است.

با پیش رفتن داستان کتاب آفرَت، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند و شخصیت اصلی در مرزی میان ماندن در همین شرایط یا ایجاد یک تغییر قرار می‌گیرد. تصمیم‌هایی که می‌گیرد یا نمی‌گیرد، مسیر روایت را شکل می‌دهد و باعث می‌شود داستان به‌تدریج جلو برود، بدون اینکه به اتفاقات ناگهانی تکیه کند.

در بخشی از این کتاب صوتی می‌شنویم: آسو یاد گرفته بود هوای دلش را نداشته باشد. یاد گرفته بود کلام دلش را نشنیده بگیرد. یاد گرفته بود حالا و بعد این پیری زودرس، باید فقط و فقط با عقل راه زندگی را بگشاید و سهمش را از رویاها بدزدد.

نفسی کشید. سرش را بلند کرد و به صورت زن میانسال نگاه کرد. زن، در سکوت نظاره‌گر گفت‌وگوی مادر و دختر جوانی بود که آن روز فقط برای رهایی از اندوه و بوی نای خانه‌ی در عزا نشسته، از آن فرار کرده بود. زن میانسال ابروها را بالا برد و سری تکان داد به نشانه‌ی تأیید کلام مادر و درخواستی در خفا. درخواست برای نگهداری از مادر و رهایی خود.

- مامان فخری عزیزم، منم اگر قبول کنم، شما که به پرستار دیگه‌ای سپردین بیاد. منم هرگز دلم نمی‌خواد کار کس دیگه‌ای رو تصاحب کنم.

این‌بار زن میانسال خودش را به گفت‌وگوی آن دو رساند. با همان صدای جیغ مانندش.

مدیریت تولید کتاب صوتی «آفرَت» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی به‌عهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه و قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شده است.