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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

توزیع ۱۰ هزار بخاری راندمان‌بالا در کهگیلویه‌وبویراحمد

توزیع ۱۰ هزار بخاری راندمان‌بالا در کهگیلویه‌وبویراحمد

یاسوج - مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از آغاز اجرای طرح توزیع ۱۰ هزار بخاری‌ راندمان‌بالا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از بخاری‌های راندمان‌بالا در کهگیلویه و بویراحمد با تبریک هفته محیط زیست و قدردانی از مسئولان استانی و مدیران شرکت‌های همکار، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناترازی گاز در کشور و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف به صورت ویژه در دستور کار شرکت گاز استان قرار گرفته است.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای با شرکت ملی گاز ایران انجام شد و در حالی که سهم اولیه استان پنج هزار دستگاه بخاری راندمان‌بالا بود، با پیگیری‌های صورت گرفته سهم استان در مرحله نخست به ۱۰ هزار دستگاه افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان جزو نخستین استان‌های کشور در اجرای این طرح است، ادامه داد: عملیات نصب بخاری‌ها از روز گذشته آغاز شده و در مرحله نخست ۵۰ دستگاه با حضور تیم‌های فنی متخصص در استان نصب می‌شود.

وی ارزش هر دستگاه بخاری را بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این بخاری‌ها به صورت رایگان در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد و تنها شرط آن تحویل بخاری فرسوده و اسقاط آن است.

طالبی با اشاره به اولویت‌بندی اجرای طرح اظهار کرد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، دستگاه‌های اجرایی و مراکز نظامی و انتظامی در اولویت دریافت این بخاری‌ها قرار دارند.

وی بیان کرد: مناطق سردسیر استان از جمله سی‌سخت، دیشموک، چیتاب، مارگون، موگرمون و یاسوج در اولویت اجرای طرح قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد همچنین به سایر اقدامات انجام شده در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳۰۷ موتورخانه در استان با اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد تومان به صورت رایگان بهینه‌سازی شده که چندین برابر اهداف تعیین شده برای استان است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰۵ موتورخانه به سامانه‌های هوشمند مجهز شده‌اند و امکان کنترل و مدیریت مصرف آنها به صورت برخط فراهم شده است.

طالبی از انعقاد قرارداد با شرکت‌های کاربر انرژی خبر داد و گفت: این شرکت‌ها با شناسایی مشترکان پرمصرف، اجرای طرح‌های اصلاح مصرف، فرهنگ‌سازی و ارائه مشوق‌های مالی، نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تأثیر بخاری‌های راندمان‌بالا در کاهش مصرف گاز بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد استفاده از این تجهیزات می‌تواند مصرف گاز خانوارها را تا چهار برابر کاهش دهد، هرچند میزان صرفه‌جویی به شرایط ساختمان و نحوه مصرف مشترکان بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد افزود: در حال حاضر استان دارای ۲۴۹ هزار و ۳۴۶ مشترک گاز است که حدود ۱۱ درصد آنها در زمره مشترکان حمایتی قرار دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری فرمانداران، بخشداران و دستگاه‌های اجرایی، روند نصب بخاری‌های راندمان‌بالا با سرعت بیشتری انجام شود تا بخش قابل توجهی از خانوارهای استان پیش از آغاز فصل سرما از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6855843

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