به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از بخاری‌های راندمان‌بالا در کهگیلویه و بویراحمد با تبریک هفته محیط زیست و قدردانی از مسئولان استانی و مدیران شرکت‌های همکار، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناترازی گاز در کشور و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف به صورت ویژه در دستور کار شرکت گاز استان قرار گرفته است.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای با شرکت ملی گاز ایران انجام شد و در حالی که سهم اولیه استان پنج هزار دستگاه بخاری راندمان‌بالا بود، با پیگیری‌های صورت گرفته سهم استان در مرحله نخست به ۱۰ هزار دستگاه افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان جزو نخستین استان‌های کشور در اجرای این طرح است، ادامه داد: عملیات نصب بخاری‌ها از روز گذشته آغاز شده و در مرحله نخست ۵۰ دستگاه با حضور تیم‌های فنی متخصص در استان نصب می‌شود.

وی ارزش هر دستگاه بخاری را بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این بخاری‌ها به صورت رایگان در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد و تنها شرط آن تحویل بخاری فرسوده و اسقاط آن است.

طالبی با اشاره به اولویت‌بندی اجرای طرح اظهار کرد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، دستگاه‌های اجرایی و مراکز نظامی و انتظامی در اولویت دریافت این بخاری‌ها قرار دارند.

وی بیان کرد: مناطق سردسیر استان از جمله سی‌سخت، دیشموک، چیتاب، مارگون، موگرمون و یاسوج در اولویت اجرای طرح قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد همچنین به سایر اقدامات انجام شده در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳۰۷ موتورخانه در استان با اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد تومان به صورت رایگان بهینه‌سازی شده که چندین برابر اهداف تعیین شده برای استان است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰۵ موتورخانه به سامانه‌های هوشمند مجهز شده‌اند و امکان کنترل و مدیریت مصرف آنها به صورت برخط فراهم شده است.

طالبی از انعقاد قرارداد با شرکت‌های کاربر انرژی خبر داد و گفت: این شرکت‌ها با شناسایی مشترکان پرمصرف، اجرای طرح‌های اصلاح مصرف، فرهنگ‌سازی و ارائه مشوق‌های مالی، نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تأثیر بخاری‌های راندمان‌بالا در کاهش مصرف گاز بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد استفاده از این تجهیزات می‌تواند مصرف گاز خانوارها را تا چهار برابر کاهش دهد، هرچند میزان صرفه‌جویی به شرایط ساختمان و نحوه مصرف مشترکان بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد افزود: در حال حاضر استان دارای ۲۴۹ هزار و ۳۴۶ مشترک گاز است که حدود ۱۱ درصد آنها در زمره مشترکان حمایتی قرار دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری فرمانداران، بخشداران و دستگاه‌های اجرایی، روند نصب بخاری‌های راندمان‌بالا با سرعت بیشتری انجام شود تا بخش قابل توجهی از خانوارهای استان پیش از آغاز فصل سرما از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.