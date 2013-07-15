به گزارش خبرنگار مهر، هوشمندسازی شبکه انتقال، توزیع و عرضه گاز طبیعی یکی از سیاست های کلان صنعت گاز از ابتدای آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون است و به منظور اجرای این سیاست کلان، نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز از دو سال قبل به صورت پایلوت و آزمایشی در برخی از استان‌های کشور اغاز شد.



بر این اساس کاهش خطای انسانی در محاسبه صورت‌حساب گاز مشترکان و به حداقل رساندن آمارهای دستکاری کنتورهای فعلی، تسهیل در روند اندازه‌گیری مصرف گاز، کنترل تقاضا و مدیریت مصرف، ارتقای دقت اندازه‌گیری گاز مصرفی، عدم مراجعه حضوری ماموران به درب منازل برای قرائت کنتور، دریافت اطلاعات کنتور از راه دور، کنترل میزان انتقال گاز و قطع شبکه در زمان زلزله از مهمترین مزیت‌های نصب و راه‌اندازی کنتورهای هوشمند گاز اعلام شده است.



پس از راه‌اندازی نسل جدید کنتورهای هوشمند گاز، صدور قبوض الکترونیکی و پیامکی و حذف تدریجی قبوض کاغذی گاز از دیگر طرح های در دست اجرا بوده و در مجموع پیش بینی می شود با اجرای پروژه هیا جدید زمینه خرید و فروش الکترونیکی گاز طبیعی توسط تمامی مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی در کل کشور فراهم شود.

فروش کارتی گاز به مشترکان آغاز شد



از این رو شرکت ملی گاز اجرای طرح جدیدی را به نام "سيستم كارتي فروش گاز" به مشترکان عمده را در برخی از استان های کشور به صورت پایلوت و آزمایشی آغاز کرده است.



عليرضا معراجي مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی امروز با بیان اینکه براي نخستین بار در صنعت گاز كشور؛ سيستم كارتي فروش گاز در ايستگاه‌هاي مشترکان عمده راه اندازی شده است، گفت: از این رو پروژه طراحي، ساخت و نصب تجهيزات مورد نياز به‌منظور ايجاد سيستم كارتي فروش گاز در ايستگاه‌هاي مشتركان عمده، در واحد اندازه گيري و توزيع گاز خراسان رضوي اجرایی شد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون مراحل مطالعاتي و فني واحد اندازه گيري و توزيع گاز به پايان رسيده است، اظهار داشت: به زودي مراحل اجرايي آن نيز به صورت پايلوت، بر روي يكي از ايستگاه‌هاي عمده آغاز خواهد شد.



وی درباره مهمترین ویژگی این طرح گازی، توضیح داد: اين سيستم قادر خواهد بود، ضمن اخطار به مصرف كننده بابت اتمام شارژ دوره مصرف گاز، در صورت عدم توجه مصرف كننده، نسبت به قطع اتوماتيك جريان گاز اقدام کند.



ورود کارت گاز و توقف صدور قبوض



مجید بوجارزاده هم امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته جهان فروش حامل‌های انرژی به صورت کارتی انجام می شود، گفت: از این رو با تعریف و عملیاتی کردن یک کارت اعتباری مشترکان بسته به نیاز خود می توانند حامل های مختلف انرژی را به صورت خرده و عمده خریداری کنند.



سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، هدف از اجرای آزمایشی "سيستم كارتي فروش گاز" را مدیریت مصرف و نظام مند کردن تقاضا برای مصرف گاز طبیعی به ویژه توسط مشترکان عمده و پرمصرف عنوان کرد و افزود: مطابق با اعتباری که در کارت شارژ می شود، مشترک بسته به نیاز خود می توانند گاز طبیعی خریداری کند.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست اجرای این طرح مدیریت مطرف گاز توسط مشترکان عمده است، بیان کرد: این طرح به صورت آزمایشی و پایلوت اجرایی شده است که هم اکنون نقاط ضعف و قوت آن در حال بررسی‌های کارشناسی شده است.



به گزارش مهر، در صورتی‌که فروش اعتباری کارت‌های گازی فراگیر و گسترده شود به تدریج صدور قبوض کاغذی و حتی الکترونیکی متوقف خواهد شد.