گاز رسانی در کهگیلویه و بویراحمد تا سال آینده به ۱۰۰ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی عصر چهارشنبه در یک نشست تخصصی با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات گازرسانی در استان، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، با جدیت در حال پیگیری است و شاهد نتایج بسیار مثبتی در این عرصه هستیم

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش‌بینی می‌کنیم که حداکثر تا اوایل سال آینده، نرخ گازرسانی در بخش خانگی مناطق روستایی روستایی به ۱۰۰ درصد می‌رسد و روزهای باقی‌مانده تا تحقق این هدف، پرشتاب و پرکار خواهند بود.

مکلف به گاز رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار هستیم

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و ادامه داد: در مسیر توسعه گازرسانی، با دستورالعمل‌ها و استانداردهای خاصی از سوی دولت مواجه هستیم که باید مبنای عمل قرار گیرند، به‌عنوان مثال، در مناطق روستایی با جمعیت بالای بیست خانوار، بر اساس سرانه تعیین‌شده، مکلف به اجرای طرح هستیم، اما در عمل، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی استان، شامل مناطق بسیار کوهستانی، سخت گذر و با درجه سختی بالا، گاهی اجرای این دستورالعمل‌ها با دشواری مواجه می‌شود، در این مناطق، امکان تردد و انجام بازرسی‌ها به سادگی میسر نبود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با چاره‌اندیشی و ابتکار عمل همکارانم در شرکت گاز، بر این مشکلات غلبه کردیم، افزود: حتی در بخش‌هایی که به عنوان معروف ترین مناطق سخت گذر شناخته می‌شوند نیز عملیات گازرسانی با موفقیت به پایان رسید و در کنار این، برای روستاهایی که در مسیر خطوط اصلی گاز قرار داشتند ولی به دلایل فنی امکان انشعاب گیری مستقیم وجود نداشت، از روش‌های جایگزین استفاده کردیم تا حتی برای پنج یا شش خانوار ساکن در این مسیرها نیز امکان بهره‌مندی از نعمت گاز فراهم شود.

طالبی تأکید کرد: شرکت گاز تنها دستگاه خدمات‌رسانی است که مأموریت اجرای طرح بازپرسانی احتمالاً بازرسی و نظارت بر شبکه نیز به آن محول شده است، از این‌رو، مأموریت ما تنها به احداث شبکه محدود نمی‌شود و بحث نگهداری، پایش مستمر و کنترل کیفیت خطوط لوله برای اطمینان از ایمنی و آرامش خاطر مشترکین، از اولویت‌های اصلی ماست که در این بخش نیز کارهای ارزشمندی انجام شده است.

وی با اشاره به حساسیت ذاتی صنعت گاز گفت: به دلیل حساسیت فوق‌العاده این حوزه، در کنار همه اقدامات توسعه‌ای، موضوع ایمنی را در اولویت مطلق قرار داده‌ایم، در راستای این امر، برای اولین بار در شرکت گاز استان، دستورالعمل جامع تعویض و نوسازی شبکه‌های فرسوده در مناطقی که در معرض خطر هستند مانند مسیرهای آبی یا مناطق دارای پوسیدگی تدوین و ابلاغ شده است. برای اجرای این طرح مهم، اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم که این موضوع، نشان‌دهنده عزم جدی ما برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات است.