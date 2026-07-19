یک محکوم به قصاص در لرستان پس از ۷ سال باگذشت اولیای دم آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای دستگاه قضا مبنی بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها به محاکم، پرونده قتل عمدی که بیش از هفت سال پیش تشکیل شده بود، با مداخله دستگاه قضایی بخش بیرانوند مختومه شد.
روحالله رحمتی، رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند، در تشریح جزئیات این اقدام خداپسندانه اظهار داشت: پس از ارجاع این پرونده، با برگزاری چندین جلسه پیوسته و بهرهگیری از ظرفیت بالای بزرگان، متنفذان و هیئتهای صلح و سازش منطقه، تلاشهای گستردهای برای برقراری ارتباط میان طرفین دعوا آغاز شد.
وی افزود: خوشبختانه با سعهصدر و گذشت بزرگوارانه خانواده مقتول و در سایه مشارکت ریشسفیدان محلی، طرفین به توافق رسیده و اولیای دم با اعلام رضایت بیقیدوشرط خود، جان دوبارهای به محکومٌعلیه بخشیدند.
رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند با تقدیر از این اقدام انسانی و مؤمنانه اولیای دم، تأکید کرد: صلح و سازش علاوه بر کاهش آثار سوء ناشی از نزاع و کدورت، موجب تحکیم اخوت و همبستگی در سطح جامعه میشود و دستگاه قضایی همواره از این رویکرد پیشگیرانه حمایت قاطع خواهد کرد.
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