تشدید حملات رژیم صهیونیستی؛ افزایش شهدای لبنانی پس از آتش بس 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز حملاتی را در شهرک‌های «دیر سریان» و «حداثا» در جنوب لبنان انجام داد.

در همین راستا، مرکز عملیات اضطراری بهداشت وابسته به وزارت بهداشت عمومی لبنان اعلام کرد که آمار تجمیعی قربانیان تجاوزات گسترده از تاریخ ۲ مارس تا ۱۷ ژوئیه، به ۴۳۲۸ شهید و ۱۲۲۲۷ مجروح افزایش یافته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنوب لبنان شاهد سلسله حملات رژیم صهیونیستی به تعدادی از شهرک‌های آن است که شامل گلوله‌باران مناطق مختلف و عملیات انفجار و تخریب توسط نظامیان صهیونیست در تعدادی از روستاها می‌شود.

رژیم صهیونیستی به این ترتیب همچنان به نقض آتش‌بس و تفاهم نامه میان ایران و آمریکا و نادیده گرفتن توافق چهارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.