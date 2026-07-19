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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

تشدید حملات رژیم صهیونیستی؛ افزایش شهدای لبنانی پس از آتش بس 

تشدید حملات رژیم صهیونیستی؛ افزایش شهدای لبنانی پس از آتش بس 

در حالی که حملات رژیم صهیونیستی و نقض آتش بس در لبنان همچنان ادامه دارد، تعداد قربانیان تجاوز رژیم صهیونیستی به ۴۳۲۸ شهید و ۱۲۲۲۷ مجروح رسیده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز حملاتی را در شهرک‌های «دیر سریان» و «حداثا» در جنوب لبنان انجام داد.

در همین راستا، مرکز عملیات اضطراری بهداشت وابسته به وزارت بهداشت عمومی لبنان اعلام کرد که آمار تجمیعی قربانیان تجاوزات گسترده از تاریخ ۲ مارس تا ۱۷ ژوئیه، به ۴۳۲۸ شهید و ۱۲۲۲۷ مجروح افزایش یافته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنوب لبنان شاهد سلسله حملات رژیم صهیونیستی به تعدادی از شهرک‌های آن است که شامل گلوله‌باران مناطق مختلف و عملیات انفجار و تخریب توسط نظامیان صهیونیست در تعدادی از روستاها می‌شود.

رژیم صهیونیستی به این ترتیب همچنان به نقض آتش‌بس و تفاهم نامه میان ایران و آمریکا و نادیده گرفتن توافق چهارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6892323

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