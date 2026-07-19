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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

تشکیل ۱۸۳ محله و ۹۶ شورای پیشرفت در کهگیلویه و بویراحمد

تشکیل ۱۸۳ محله و ۹۶ شورای پیشرفت در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۱۸۳ محله و ۹۶ شورای پیشرفت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در نشست مدیریت محله‌محور استان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای این طرح در همایش‌های استانی، اظهار کرد: مدیریت محله‌محور یکی از تکالیف اصلی دولت برای مدیران اجرایی است و باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی به صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: هدف این طرح، تجمیع ظرفیت‌های پراکنده در قالب یک ساختار منسجم، جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش کارآمدی در حل مسائل محلات است و فرمانداران و مدیران شهرستانی باید اجرای آن را در اولویت قرار دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ساختار اجرایی این طرح گفت: در مرکز استان کارگروه اصلی، در شهرستان‌ها شورای راهبری به ریاست فرماندار و با حضور ائمه جمعه و در هر محله نیز شورای پیشرفت با محوریت مسجد و امام جماعت تشکیل می‌شود.

رحمانی ادامه داد: شش کارگروه تخصصی ذیل شورای پیشرفت، موضوعاتی از جمله عمران، مدیریت درآمدهای مردمی، بهداشت، امنیت، اشتغال، ورزش و سایر ظرفیت‌های محلی را پیگیری خواهند کرد.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی مسائل هر محله، اظهار داشت: فرمانداران موظفند پس از استقرار این ساختار، مشکلات عمرانی، فرهنگی، آموزشی، امنیتی، معیشتی و آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی و مشکلات روانی و مالی را احصا کرده و برای رفع آن‌ها با مشارکت مردم برنامه‌ریزی کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اجرای این طرح در استان گفت: تاکنون ۱۸۳ محله شناسایی و ۹۶ شورای پیشرفت تشکیل شده است و لازم است در روستاهای دارای دهیاری و همچنین بر اساس بلوک‌بندی شهری، شوراهای پیشرفت تکمیل شوند.

رحمانی نخستین راهبرد مدیریت محله‌محور را مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد و افزود: بر اساس شیوه‌نامه سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق و ۳۰ درصدی مصرف آب در محلات هدف‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: تعویض الکتروموتورهای فرسوده، نصب سایه‌بان استاندارد کولرها، استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف و فلاش‌تانک‌های کم‌مصرف از جمله اقداماتی است که ضمن کاهش مصرف انرژی، هزینه قبوض خانوارها را نیز کاهش خواهد داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد راهبرد دوم را افزایش تاب‌آوری محلات دانست و گفت: تبدیل مساجد منتخب به پایگاه‌های مدیریت بحران، ایجاد انبارهای ذخیره تجهیزات، تجهیز آشپزخانه‌ها، آموزش تیم‌های امدادی با همکاری هلال احمر و نصب پنل‌های خورشیدی با مشارکت دولت و مردم در این بخش پیش‌بینی شده است.

وی گفتمان‌سازی و تقویت مشارکت مردمی را سومین راهبرد این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: ملاک موفقیت شوراها کیفیت عملکرد آن‌ها است و نظام ارزیابی بر پایه سه شاخص مدیریت مصرف، تاب‌آوری و گفتمان‌سازی به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

رحمانی همچنین با تأکید بر استفاده از ظرفیت نهادهایی همچون سپاه، بسیج، فراجا و سازمان تبلیغات اسلامی برای هم‌افزایی در اجرای برنامه‌ها، افزود: فرمانداران موظفند هر هفته از یکی از محلات بازدید کرده و گزارش اقدامات را به استانداری ارائه دهند.

وی در پایان مدیریت محله‌محور را راهکاری مؤثر برای تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش ناترازی‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی دانست و تأکید کرد: اجرای این طرح از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران استانی و شهرستانی خواهد بود.

کد مطلب 6892381

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