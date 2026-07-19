تشکیل ۱۸۳ محله و ۹۶ شورای پیشرفت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در نشست مدیریت محلهمحور استان با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر اجرای این طرح در همایشهای استانی، اظهار کرد: مدیریت محلهمحور یکی از تکالیف اصلی دولت برای مدیران اجرایی است و باید با مشارکت همه دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای مردمی به صورت جدی دنبال شود.
وی افزود: هدف این طرح، تجمیع ظرفیتهای پراکنده در قالب یک ساختار منسجم، جلوگیری از موازیکاری و افزایش کارآمدی در حل مسائل محلات است و فرمانداران و مدیران شهرستانی باید اجرای آن را در اولویت قرار دهند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ساختار اجرایی این طرح گفت: در مرکز استان کارگروه اصلی، در شهرستانها شورای راهبری به ریاست فرماندار و با حضور ائمه جمعه و در هر محله نیز شورای پیشرفت با محوریت مسجد و امام جماعت تشکیل میشود.
رحمانی ادامه داد: شش کارگروه تخصصی ذیل شورای پیشرفت، موضوعاتی از جمله عمران، مدیریت درآمدهای مردمی، بهداشت، امنیت، اشتغال، ورزش و سایر ظرفیتهای محلی را پیگیری خواهند کرد.
وی با تأکید بر لزوم شناسایی مسائل هر محله، اظهار داشت: فرمانداران موظفند پس از استقرار این ساختار، مشکلات عمرانی، فرهنگی، آموزشی، امنیتی، معیشتی و آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی و مشکلات روانی و مالی را احصا کرده و برای رفع آنها با مشارکت مردم برنامهریزی کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اجرای این طرح در استان گفت: تاکنون ۱۸۳ محله شناسایی و ۹۶ شورای پیشرفت تشکیل شده است و لازم است در روستاهای دارای دهیاری و همچنین بر اساس بلوکبندی شهری، شوراهای پیشرفت تکمیل شوند.
رحمانی نخستین راهبرد مدیریت محلهمحور را مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد و افزود: بر اساس شیوهنامه سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق و ۳۰ درصدی مصرف آب در محلات هدفگذاری شده است.
وی تصریح کرد: تعویض الکتروموتورهای فرسوده، نصب سایهبان استاندارد کولرها، استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف و فلاشتانکهای کممصرف از جمله اقداماتی است که ضمن کاهش مصرف انرژی، هزینه قبوض خانوارها را نیز کاهش خواهد داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد راهبرد دوم را افزایش تابآوری محلات دانست و گفت: تبدیل مساجد منتخب به پایگاههای مدیریت بحران، ایجاد انبارهای ذخیره تجهیزات، تجهیز آشپزخانهها، آموزش تیمهای امدادی با همکاری هلال احمر و نصب پنلهای خورشیدی با مشارکت دولت و مردم در این بخش پیشبینی شده است.
وی گفتمانسازی و تقویت مشارکت مردمی را سومین راهبرد این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: ملاک موفقیت شوراها کیفیت عملکرد آنها است و نظام ارزیابی بر پایه سه شاخص مدیریت مصرف، تابآوری و گفتمانسازی بهزودی ابلاغ خواهد شد.
رحمانی همچنین با تأکید بر استفاده از ظرفیت نهادهایی همچون سپاه، بسیج، فراجا و سازمان تبلیغات اسلامی برای همافزایی در اجرای برنامهها، افزود: فرمانداران موظفند هر هفته از یکی از محلات بازدید کرده و گزارش اقدامات را به استانداری ارائه دهند.
وی در پایان مدیریت محلهمحور را راهکاری مؤثر برای تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش ناترازیها و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی دانست و تأکید کرد: اجرای این طرح از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران استانی و شهرستانی خواهد بود.
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