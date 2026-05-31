به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی ظهر یکشنبه در نشست عالی ستاد طرح مدیریت محله‌محور، با اشاره به سه دستور کار «بررسی روند حسن اجرای طرح»، «ارائه گزارش کمیته‌های تخصصی» و «اتخاذ تصمیمات راهبردی برای ارتقای عملکرد»، به تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح در استان اصفهان پرداخت.

وی با بیان اینکه طرح مدیریت محله‌محور در سطح وسیعی از استان عملیاتی شده است، اظهار کرد: این طرح در حال حاضر در ۷۹۵ محله شهری و ۷۳۹ محله روستایی استان اصفهان اجرا می‌شود و در همین راستا بیش از ۴۹۰ نشست در شوراهای تحول و پیشرفت محلات شهری و بالغ بر ۵۶ جلسه در محلات روستایی با حضور مقامات ارشد استان از استاندار و معاونان تا فرمانداران، بخشداران و دهیاران برگزار شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به سازوکار نظارت و پایش مستمر افزود: پیشرفت طرح در ۲۸ شهرستان استان به صورت ماهانه و مستمر رصد می‌شود؛ گزارش‌ها پنجم هر ماه دریافت می‌شود و خوشبختانه چرخ‌دنده‌های طرح شکل گرفته است. همچنین ایده‌های نویی در سطح محلات به مرحله اجرا رسیده که در کشور جدید است.

ابطحی از تقویت نظارت میدانی خبر داد و گفت: در این راستا ۲۰ بازرس آموزش‌دیده در قالب هفت تیم به سراسر استان اعزام شدند تا وضعیت اقدامات و «نظام مسائل» محلات را از نزدیک رصد کنند.

نقش‌آفرینی مردم و سمن‌ها در بحران‌ها؛ «محله» زودتر از نیروهای رسمی وارد میدان شد

وی با تجلیل از روحیه مقاومت و همبستگی اجتماعی مردم در شرایط سخت، به نقش کمیته سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و افزود: در بحران‌های اخیر، مدیریت محله‌محور خوش درخشید و پیش از رسیدن نیروهای امدادی و نظامی، خود مردم، معتمدین و گروه‌های جهادی با محوریت مساجد وارد میدان شدند.

ابطحی ادامه داد: عملیات آواربرداری، پاکسازی معابر و صیانت از حریم محلات آسیب‌دیده با موفقیت توسط خود جامعه محلی مدیریت شد که این مسئله نشان‌دهنده تقویت حس تعلق خاطر و همبستگی اجتماعی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان همچنین از رونق برنامه‌های سلامت‌محور در محلات خبر داد و گفت: اجرای طرح پایداری و تاب‌آوری محلات (SDH) توسط کمیته بهداشت و درمان و با هدایت تیم‌های دانشگاه علوم پزشکی، از جمله برنامه‌هایی است که در مسیر توانمندسازی محلات دنبال می‌شود.

«ناترازی انرژی» یک جنگ اقتصادی است؛ سه راهبرد ملی و اقدامات اصفهان

ابطحی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه جدید وزارت کشور در خصوص ناترازی انرژی گفت: استانداری اصفهان پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه، اقدامات هوشمندانه‌ای را آغاز کرده بود و اکنون سه راهبرد اصلی کشور در این حوزه دنبال می‌شود.

وی نخستین راهبرد را «تلقی ناترازی انرژی به عنوان جنگ اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق فرمانداران و کمیته‌ها» عنوان کرد و افزود: از جمله اقدامات موفق اصفهان در این بخش می‌توان به دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها، توسعه پروژه‌های نیروگاه خورشیدی، اجرای طرح «شهر خورشیدی»، بهره‌گیری از اپلیکیشن دانش‌بنیان «بارش» و اصلاح سیستم روشنایی معابر توسط شهرداری‌ها اشاره کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان، راهبرد دوم را «ارتقای تاب‌آوری محلی و آمادگی در بحران» دانست و گفت: تجهیز زیرساخت‌های امدادی، برگزاری مانورهای مشترک و ارائه خدمات سیار انرژی، از دیگر محورهای پیگیری شده در این حوزه است.

ابطحی راهبرد سوم را «گفتمان‌سازی و تقویت مشارکت‌های اجتماعی» برشمرد و افزود: ترویج شعار «هر خانه، یک نیروگاه» و اجرای پویش‌هایی همچون «پویش انصاف» برای حمایت از کسبه و مردم در شرایط اقتصادی، در همین چارچوب دنبال شده است.

وی در پایان از آغاز یک برنامه جدید برای تابستان خبر داد و گفت: با توجه به تعطیلی مدارس در فصل تابستان، «پویش مدرسه محله» را کلید زده‌ایم تا با هم‌افزایی معلمان، والدین و دانش‌آموزان توانمند در سطح محلات، به دانش‌آموزانی که در معرض بازماندگی از تحصیل یا مشکلات آموزشی هستند کمک شود. همچنین مساجد محلات نیز در پیوند با این پویش، برنامه‌های هدفمند برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان اجرا خواهند کرد.