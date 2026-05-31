به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر یکشنبه در نشست عالی ستاد طرح مدیریت محله‌محور با اشاره به ضرورت بازطراحی سازوکارهای حکمرانی محلی اظهار کرد: خوشبختانه امروز همه ارکان تصمیم‌گیر و ارکان حاکمیت به این باور و ضرورت مشترک رسیده‌اند که برای مدیریت کارآمدتر کشور، نیازمند سازوکاری هستیم که مشارکت مؤثر، واقعی و همه‌جانبه مردم را هم در مقام اجرا و هم در مقام مدیریت تضمین کند.

وی با بیان اینکه «مردم باید در متن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گیرند»، افزود: مشارکت، زمانی اثرگذار است که از سطح همراهی‌های مقطعی عبور کند و به یک فرآیند پایدار، قابل اندازه‌گیری و نتیجه‌محور تبدیل شود؛ طرح مدیریت محله‌محور دقیقاً برای همین هدف طراحی شده است.

«مدیریت محله‌محور» یعنی مردم در قلب فرآیند مدیریت

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تشریح مفهوم مدیریت مردمی تصریح کرد: مدیریت یعنی شناسایی درست مسئله، احصای مقدورات و منابع، تجهیز و به‌کارگیری این منابع در راستای راهکارهای کارشناسی‌شده و در نهایت رصد خروجی‌ها؛ در طرح مدیریت محله‌محور قرار بر این است که خود مردم در وسط میدان این فرآیند مدیریتی قرار بگیرند.

درویشی با اشاره به تجربه‌های گذشته دستگاه‌های مختلف در جلب مشارکت‌های مردمی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی ما از بخش سلامت و شبکه‌های بهداشت گرفته تا ظرفیت‌های مساجد، بسیج و سایر نهادها، هر کدام شیوه‌های موفقی در جذب مشارکت مردم داشته‌اند. هدف ما در طرح جدید این است که این تجربه‌ها را در قالب یک ساختار هدفمند و منسجم کنار هم قرار دهیم تا هم از موازی‌کاری جلوگیری شود و هم تمرین کار جمعی و سازگاری میان حاکمیت و مردم به شکل واقعی محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است مسائل محلات حل شود، باید هم ابزارهای شناسایی مسئله در سطح محله فعال شود، هم منابع محلی و ظرفیت‌های مردمی به صورت نظام‌مند پای کار بیاید و هم خروجی‌ها به مردم گزارش شود؛ این حلقه «مسئله تا خروجی» محور کار ماست.

ساختار واحد برای صلح و بحران؛ فرمانداران رؤسای ستاد شهرستان‌ها

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم انعطاف‌پذیری ساختار طرح در شرایط مختلف گفت: ما باید بستری هماهنگ ایجاد کنیم که چرخ‌دنده‌های آن در زمان بروز بحران‌های مختلف ـ اعم از جنگ و غیر جنگ ـ کاملاً با یکدیگر چفت شده و در راستای حل سریع بحران عمل کند؛ از سوی دیگر همین ساختار در زمان صلح باید به عنوان محرک و پیشبرنده برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایفای نقش کند و اهداف کلان را با سرعت به نتیجه برساند.

درویشی با اشاره به نهایی شدن ساختار این طرح اضافه کرد: ساختار استانی، کمیته‌های تخصصی و ستادهای شهرستان‌ها کاملاً مشخص شده است؛ در سطح استان سازماندهی لازم شکل گرفته و در سطح شهرستان‌ها که فضای اجرایی‌تر و عملیاتی‌تری حاکم است، فرمانداران به عنوان رؤسای ستاد مسئولیت کار را بر عهده دارند. همچنین تقسیم کار بین دستگاه‌ها نیز بر اساس وظایف ذاتی هر نهاد انجام شده و این گام مهم به پشتوانه همگرایی برداشته شده است.

وی در ادامه خواستار ورود جلسات به فاز عملیاتی و تخصصی شد و گفت: هر محله مسائل خاص و منحصر به‌فرد خود را دارد و در عین حال برخی مسائل نیز با سایر مناطق مشترک است؛ تفاوت خطوط توسعه‌ای در جغرافیای شهری نباید ما را از ایده اصلی غافل کند و باید برای هر محله، مسئله‌محور و متناسب با ظرفیت‌های همان محله برنامه‌ریزی کرد.

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه خروجی‌های ملموس معیار اصلی ارزیابی این طرح است، تصریح کرد: متر و معیار اصلی ما برای سنجش موفقیت این است که ببینیم چقدر توانسته‌ایم مردم را در راستای مدیریت توانمندی‌های خودشان بسیج کنیم و چقدر از پتانسیل‌ها و منابع خود مردم برای پیشبرد برنامه‌ها بهره گرفته‌ایم؛ اگر مردم واقعاً وارد میدان شوند، حل مسائل محلات سرعت و کیفیت دیگری پیدا می‌کند.