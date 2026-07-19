به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز یکشنبه در دیدار با فرماندار و امام‌جمعه رومشکان، اظهار داشت: سیاست قطعی ما در دوره جدید، تعامل نزدیک با تمامی شهرستان‌ها است و در همین راستا، برنامه بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف استان را آغاز کرده‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع، گفت: در توزیع اعتبارات، نگاه ما مبتنی بر عدالت است و تمامی شهرستان‌های استان به نسبت نیازها و ظرفیت‌ها سهیم خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: با شناخت کامل از بدنه و ساختار اداره کل، بر مشکلات واقف هستیم و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که شرق استان نسبت به غرب استان از پایداری وضعیت بهتری برخوردار است که تلاش می‌کنیم توازن لازم ایجاد شود.

محتشم در خصوص وضعیت اداری شهرستان رومشکان تصریح کرد: ارتقای نمایندگی فعلی به اداره مستقل، فرایندی است که نیازمند تأیید مراجع بالادستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به دغدغه تأمین ساختمان مناسب برای این اداره اظهار داشت: برای حل مشکل ساختمان اداره ارشاد رومشکان، تمام توان و ظرفیت‌های قانونی خود را به کار گرفته‌ایم تا هرچه سریع‌تر به نتیجه مطلوب برسیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از انتخاب رومشکان به‌عنوان یکی از شهرهای هدف برای اجرای برنامه‌های ویژه قرآنی خبر داد و گفت: شهرستان‌های رومشکان و ازنا در اولویت برنامه‌های قرآنی و فرهنگی ما قرار دارند.

محتشم وعده داد که به‌زودی در سفر به این شهرستان، با هنرمندان، نویسندگان و اصحاب فرهنگ و رسانه رومشکان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

وی با تجلیل از ویژگی‌های مردم رومشکان بیان کرد: مردم این دیار، شریف، مهمان‌نواز و متعصب به فرهنگ بومی خود هستند. اگرچه وضعیت اعتباری در حال حاضر مطلوب نیست، اما این شرایط پایدار نخواهد بود و با تلاش و هم‌افزایی، بسیاری از این مشکلات قابل‌رفع است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تصریح کرد: رومشکان در برنامه‌ریزی‌های پیشرو در اولویت قرار دارد و با برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، امیدواریم شاهد رونق بیش‌ازپیش این شهرستان خواهیم بود.