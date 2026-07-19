به گزارش خبرنگار مهر، استعفای جمعی اعضای هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صرفا یک جابه‌جایی اداری نیست؛ این رخداد نشانه‌ای از شکاف جدی در مدیریت یکی از مهم‌ترین نهادهای سرمایه‌گذار صنعت نفت و پتروشیمی است. در متن نامه استعفا، اعضای هیئت‌رئیسه با استناد به ماده ۱۶ اساسنامه صندوق‌ها اعلام کرده‌اند که وظیفه اصلی آنان صیانت از حقوق بازنشستگان، ذی‌نفعان و دارایی‌های صندوق است و ادامه وضع موجود، امکان انجام این مسئولیت را از آنان سلب کرده است.

در مرکز این مناقشه، نام محمد شریعتمداری قرار دارد؛ مدیری که منتقدان او را بازنشسته می‌دانند و ادامه حضورش در هلدینگ خلیج فارس را مغایر با الزامات قانونی و مصوبه‌های مرتبط ارزیابی می‌کنند. از نگاه این منتقدان، مسئله صرفا شخصی یا سلیقه‌ای نیست، بلکه به رعایت قانون، اعتبار حکمرانی شرکتی و حفظ منافع میلیون‌ها ذی‌نفع بازمی‌گردد. در همین میان، سکوت حسین حسین‌زاده، رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، نیز به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این پرونده تبدیل شده است؛ سکوتی که افکار عمومی و بدنه کارکنان صنعت نفت، آن را نیازمند توضیحی روشن و مستند می‌دانند.

هم‌زمان، وضعیت صنعت پتروشیمی و حساسیت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی، تحریمی و مدیریتی نیز بر ضرورت تعیین تکلیف فوری هلدینگ خلیج فارس افزوده است. هر روز تأخیر در روشن شدن تکلیف مدیریت این مجموعه، می‌تواند بر اعتماد بازار، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و ثبات یکی از کلیدی‌ترین شرکت‌های کشور اثر بگذارد.

استعفا؛ اعتراض به بلاتکلیفی مدیریتی و ابهام در اجرای قانون

نامه استعفای اعضای هیئت‌رئیسه صندوق‌های نفت، از زاویه‌ای مهم‌تر از یک اختلاف داخلی قابل خواندن است. در این نامه، اعضا با صراحت از ادامه وضعیتی انتقاد کرده‌اند که به باور آنان، نه با اصول قانونی سازگار است و نه با وظیفه صیانت از منافع صندوق‌ها. محور اصلی اعتراض، بلاتکلیفی در هلدینگ خلیج فارس و تداوم حضور محمد شریعتمداری در جایگاهی است که منتقدان آن را متناسب با وضعیت بازنشستگی او نمی‌دانند.

در این چارچوب، انتصاب حسن عباس‌زاده به‌عنوان نماینده جدید صندوق‌ها در هیئت‌مدیره هلدینگ، نشانه‌ای از آغاز مرحله تازه‌ای در این تغییر مدیریتی تلقی شده است. با این حال، مساله اصلی صرفا تغییر یک نماینده نیست؛ آنچه اکنون اهمیت دارد، پایان دادن به وضعیتی است که از نگاه منتقدان، قانون را در برابر مصلحت‌سنجی‌های مقطعی قرار داده است.

به همین دلیل، استعفای هیئت‌رئیسه را می‌توان نوعی اعتراض رسمی به تعویق اجرای الزامات قانونی دانست؛ اعتراضی که می‌گوید ادامه این شرایط، مدیریت دارایی‌های بازنشستگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، در شرایطی که صنعت پتروشیمی با فشارهای متعدد مواجه است، از جمله نوسانات بازار، رقابت منطقه‌ای، محدودیت‌های مالی و پیامدهای تنش‌های سیاسی و اقتصادی، ثبات مدیریتی یک ضرورت فوری به شمار می‌رود. هرگونه تعلل در تعیین مدیرعامل یا روشن شدن تکلیف حقوقی افراد حاضر در ترکیب مدیریت، می‌تواند هزینه‌های تازه‌ای بر پیکره این صنعت تحمیل کند. به همین دلیل، مطالبه اصلی امروز نه فقط تغییر افراد، بلکه شفافیت، انطباق با قانون و بازگشت نظم به ساختار تصمیم‌گیری است.

واقعیت این است که هلدینگ خلیج فارس در جایگاهی نیست که بتواند با بلاتکلیفی طولانی ادامه دهد. این مجموعه در قلب صنعت پتروشیمی کشور قرار دارد و هر روز تأخیر در تعیین تکلیف مدیریت آن، می‌تواند بر اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های راهبردی و ثبات یک صنعت حیاتی اثر منفی بگذارد.

بنابراین، انتظار می‌رود وزارت نفت، هیئت امنا و همه ارکان تصمیم‌گیر، هرچه سریع‌تر این پرونده را بر پایه قانون، شفافیت و منافع بازنشستگان و کارکنان تعیین تکلیف کنند. در شرایطی که صنعت پتروشیمی با فشارهای شدید مواجه است، ادامه ابهام مدیریتی نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر آسیب‌های موجود بیفزاید. اکنون زمان آن است که تکلیف مدیریت هلدینگ خلیج فارس روشن شود و همه طرف‌ها، به‌ویژه مسئولان ارشد صندوق‌ها، پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهند.