به گزارش خبرنگار مهر، برگزار نشدن مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای انتخاب اعضای هیئتمدیره، بار دیگر موضوع حاکمیت شرکتی و ضرورت تعیین تکلیف ساختار مدیریتی بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور را در کانون توجه بازار سرمایه قرار داد؛ اتفاقی که پس از عدم حضور یا خروج برخی سهامداران عمده و نرسیدن مجمع به حد نصاب قانونی رخ داد و اکنون پرسشهایی درباره چرایی این تصمیم و آثار آن بر حقوق سهامداران ایجاد کرده است.
مجمع انتخاب هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس در شرایطی برگزار نشد که پیش از آن، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با حضور اکثریت سهامداران برگزار و افزایش سرمایه به تصویب رسیده بود. با این حال، در جلسه بعدی که دستور کار آن انتخاب اعضای جدید هیئتمدیره بود، حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن مجمع حاصل نشد و تصمیمگیری درباره ترکیب مدیریتی شرکت به زمان دیگری موکول شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت با در اختیار داشتن حدود ۲۴.۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس، از سهامداران اثرگذار این شرکت محسوب میشوند و نماینده این سهامداران از سوی وزارت اقتصاد در مجمع حضور داشته است. همچنین شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی دیگر از سهامداران عمده در فرآیند تصمیمگیری این شرکت نقش دارد.
اکنون پرسش اصلی سهامداران این است که علت عدم حضور یا ترک جلسه از سوی نمایندگان این سهامداران عمده چه بوده و آیا این تصمیم بر اساس یک موضع رسمی و اعلامشده اتخاذ شده یا خیر.
مطالبه سهامداران عدالت از وزارت اقتصاد
با توجه به نقش وزارت اقتصاد در مدیریت سهام عدالت و نمایندگی میلیونها سهامدار، انتظار میرود این وزارتخانه درباره تصمیم نماینده خود در مجمع هلدینگ خلیج فارس شفافسازی کند و توضیح دهد که چرا در جلسهای که قرار بود یکی از مهمترین ارکان مدیریتی این شرکت تعیین شود، حضور سهامداران اثرگذار ادامه پیدا نکرد.
سهامداران عدالت به عنوان یکی از بزرگترین گروههای مالکیتی بازار سرمایه، حق دارند بدانند تصمیمات نمایندگان آنها در شرکتهای بزرگ بورسی با چه ملاحظات و بر اساس چه استدلالی اتخاذ میشود؛ به ویژه آنکه هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف هیئتمدیره شرکتهای بزرگ میتواند بر روند تصمیمگیریهای راهبردی و ارزیابی بازار از ثبات مدیریتی آنها اثرگذار باشد.
نامه سازمان بورس و ضرورت تعیین تکلیف مدیریت فارس
موضوع انتخاب هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس پیش از این نیز مورد توجه سازمان بورس قرار گرفته بود. نهاد ناظر بازار سرمایه در مکاتبهای با این شرکت بر ضرورت تعیین تکلیف ارکان مدیریتی، انتخاب اعضای هیئتمدیره و رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی تأکید کرده بود.
بر این اساس، برگزار نشدن مجمع انتخاب هیئتمدیره، علاوه بر ایجاد وقفه در فرآیند مدیریتی شرکت، بار دیگر اهمیت شفافیت در تصمیمات سهامداران عمده و نمایندگان آنها را برجسته کرده است.
ضرورت پاسخگویی درباره تصمیم اثرگذار بر بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور
هلدینگ خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی کشور، نقش مهمی در صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه دارد و تعیین تکلیف ساختار مدیریتی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در چنین شرایطی، شفافسازی وزارت اقتصاد درباره علت ترک جلسه از سوی نماینده سهام عدالت و همچنین توضیح سایر سهامداران عمده درباره تصمیم اتخاذشده، میتواند به کاهش ابهامات موجود و بازگشت اعتماد سهامداران کمک کند.
اکنون مهمترین مطالبه بازار سرمایه، نه صرفاً برگزاری مجدد مجمع، بلکه روشن شدن فرآیندی است که باعث شد انتخاب هیئتمدیره بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور به تعویق بیفتد.
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