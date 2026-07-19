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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

آغاز توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری

آغاز توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-سرپرست دانشگاه فرهنگیان شهرکرد گفت: خوشبختانه با همدلی و همکاری مسئولان استان، روند واگذاری ۲۷ هکتار زمین برای احداث دانشگاه جامع فرهنگیان به مراحل اجرایی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز ولی‌پور صبح یک‌شنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری، با قدردانی از همراهی و اهتمام مسئولان استانی در پیگیری موضوع واگذاری زمین برای احداث دانشگاه جامع فرهنگیان، اظهار کرد: خوشبختانه با همدلی و همکاری مسئولان استان، روند واگذاری ۲۷ هکتار زمین برای احداث دانشگاه جامع فرهنگیان به مراحل اجرایی رسیده است و این اتفاق، گامی ارزشمند در مسیر تحقق یکی از مطالبات دیرینه دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان استان به شمار می‌رود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه برخورداری از فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و خوابگاهی مناسب، حق مسلم دانشجومعلمان است، افزود: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، معلمان آینده این سرزمین هستند و شایسته است از امکانات و زیرساخت‌هایی در شأن جایگاه آنان بهره‌مند شوند. در حال حاضر، استانداردهای لازم در حوزه فضاهای آموزشی، رفاهی، ورزشی و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان استان به طور کامل فراهم نیست و توسعه این زیرساخت‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کیفیت آموزش و تربیت معلم محسوب می‌شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان با اشاره به جایگاه راهبردی این دانشگاه در نظام تعلیم و تربیت کشور تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان، محور تربیت معلمان در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همان‌گونه که رهبر شهید بارها بر اهمیت این دانشگاه و نقش آن در آینده آموزش و پرورش کشور تأکید فرموده‌اند، حمایت از توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان، سرمایه‌گذاری برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است. از این رو انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی با نگاه مسئولانه، در مسیر رشد و توسعه این دانشگاه گام‌های مؤثر و ماندگاری بردارند.

ولی‌پور با اشاره به مهم‌ترین برنامه عمرانی دانشگاه اظهار داشت: با ورود فرآیند واگذاری ۲۷ هکتار زمین به فاز اجرایی، نخستین پروژه عمرانی در این اراضی، ساخت یک خوابگاه چهار طبقه خواهد بود که با هدف ارتقای سطح رفاه و ایجاد فضای مناسب اسکان برای دانشجومعلمان احداث می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و خوشبختانه مجوز ماده ۲۳ نیز برای آن اخذ شده است. با تکمیل مراحل اجرایی، عملیات احداث این خوابگاه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: احداث این خوابگاه، آغازگر فصل جدیدی از توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان استان خواهد بود و زمینه را برای اجرای سایر پروژه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی در اراضی واگذار شده فراهم می‌کند تا دانشجومعلمان بتوانند در محیطی استاندارد، پویا و متناسب با شأن و منزلت خود به تحصیل و کسب مهارت‌های حرفه‌ای بپردازند.

ولی پور ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش استان، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و سایر دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این هم‌افزایی، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر دانشگاه جامع فرهنگیان و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز دانشجومعلمان استان باشیم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر جلسات هیأت امنا، خواستار کاهش فاصله زمانی میان نشست‌ها شد و افزود: هرچه جلسات با فاصله زمانی کوتاه‌تر و به‌صورت منظم برگزار شوند، پیگیری مصوبات و تحقق برنامه‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

کد مطلب 6892447

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