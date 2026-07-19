به گزارش خبرنگار مهر، شهناز ولیپور صبح یکشنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری، با قدردانی از همراهی و اهتمام مسئولان استانی در پیگیری موضوع واگذاری زمین برای احداث دانشگاه جامع فرهنگیان، اظهار کرد: خوشبختانه با همدلی و همکاری مسئولان استان، روند واگذاری ۲۷ هکتار زمین برای احداث دانشگاه جامع فرهنگیان به مراحل اجرایی رسیده است و این اتفاق، گامی ارزشمند در مسیر تحقق یکی از مطالبات دیرینه دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان استان به شمار میرود.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه برخورداری از فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و خوابگاهی مناسب، حق مسلم دانشجومعلمان است، افزود: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، معلمان آینده این سرزمین هستند و شایسته است از امکانات و زیرساختهایی در شأن جایگاه آنان بهرهمند شوند. در حال حاضر، استانداردهای لازم در حوزه فضاهای آموزشی، رفاهی، ورزشی و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان استان به طور کامل فراهم نیست و توسعه این زیرساختها، ضرورتی اجتنابناپذیر برای ارتقای کیفیت آموزش و تربیت معلم محسوب میشود.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان با اشاره به جایگاه راهبردی این دانشگاه در نظام تعلیم و تربیت کشور تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان، محور تربیت معلمان در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همانگونه که رهبر شهید بارها بر اهمیت این دانشگاه و نقش آن در آینده آموزش و پرورش کشور تأکید فرمودهاند، حمایت از توسعه زیرساختهای دانشگاه فرهنگیان، سرمایهگذاری برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است. از این رو انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی با نگاه مسئولانه، در مسیر رشد و توسعه این دانشگاه گامهای مؤثر و ماندگاری بردارند.
ولیپور با اشاره به مهمترین برنامه عمرانی دانشگاه اظهار داشت: با ورود فرآیند واگذاری ۲۷ هکتار زمین به فاز اجرایی، نخستین پروژه عمرانی در این اراضی، ساخت یک خوابگاه چهار طبقه خواهد بود که با هدف ارتقای سطح رفاه و ایجاد فضای مناسب اسکان برای دانشجومعلمان احداث میشود.
وی افزود: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده و خوشبختانه مجوز ماده ۲۳ نیز برای آن اخذ شده است. با تکمیل مراحل اجرایی، عملیات احداث این خوابگاه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: احداث این خوابگاه، آغازگر فصل جدیدی از توسعه زیرساختهای دانشگاه فرهنگیان استان خواهد بود و زمینه را برای اجرای سایر پروژههای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی در اراضی واگذار شده فراهم میکند تا دانشجومعلمان بتوانند در محیطی استاندارد، پویا و متناسب با شأن و منزلت خود به تحصیل و کسب مهارتهای حرفهای بپردازند.
ولی پور ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار چهارمحال و بختیاری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش استان، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان و سایر دستگاههای اجرایی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همافزایی، شاهد تکمیل هرچه سریعتر دانشگاه جامع فرهنگیان و ارتقای زیرساختهای مورد نیاز دانشجومعلمان استان باشیم.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر جلسات هیأت امنا، خواستار کاهش فاصله زمانی میان نشستها شد و افزود: هرچه جلسات با فاصله زمانی کوتاهتر و بهصورت منظم برگزار شوند، پیگیری مصوبات و تحقق برنامهها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
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