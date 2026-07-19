به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان همدان ضمن قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه از بدنه تولید و تجارت استان، اظهار کرد: با تکیه بر تجربیات هشت‌ساله در حوزه صنعت و معدن جنوب استان کرمان، تیمی متخصص و با انگیزه را برای هدایت صنعت و تجارت همدان تشکیل داده‌ایم و هدف غایی ما، ارتقای جایگاه واقعی استان در اقتصاد کشور است.

وی اداره‌کل صمت را متعلق به فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: اولویت نخست ما در صنعت، معدن و تجارت استان همدان «تسهیل‌گری» است، بر همین اساس سیاست پشت‌میزنشینی را کنار گذاشته و با حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر اداری، دیدارهای میدانی و بی‌واسطه با صنعتگران و بازاریان را در دستور کار قرار داده‌ایم تا فاصله بین مردم و مسئولان به حداقل برسد.

مدیرکل صمت همدان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های معدنی استان اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه عملیاتی صنعت، معدن و تجارت استان همدان توقف خام‌فروشی و هدایت سرمایه‌گذاران به سمت ایجاد صنایع تبدیلی است، افزود: در مزایده‌های عمومی پیش رو اولویت واگذاری معادن با متقاضیانی خواهد بود که تعهد قطعی برای احداث واحد فرآوری ارائه دهند.

وی با اشاره به الگوی موفق اجرا شده در کرمان، بیان کرد: ایجاد کارخانه‌های کوچک مقیاس در جوار معادن الگویی است که بدون نیاز به سرمایه‌های کلان یا تکنولوژی‌های پیچیده منجر به اشتغال‌زایی پایدار در مناطق مختلف می‌شود، تجربه‌ای که توانست تعداد کارخانه‌های معدنی را در منطقه‌ای خاص از صفر به ۵۵ واحد برساند.

مروجی‌فرد همچنین با استقبال از طرح «قرارداد نظارتی» در استان، آن را اقدامی نوآورانه دانست و گفت: این رویکرد نمادی از حضور میدانی مسئولان در بازار است که با همراهی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها تقویت خواهد شد تا با نظارت هوشمند و شبانه‌روزی، دغدغه‌های معیشتی مردم به حداقل برسد.

وی در پایان با اشاره به عزم جدی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنعتی استان، خاطرنشان کرد: با همراهی استاندار همدان، نمایندگان مجلس و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه، مصمم هستیم بستری امن و پویا برای تولیدکنندگان و بازاریان همدانی فراهم کنیم تا سرمایه‌هایی که در دیگر استان‌ها فعال هستند، به خانه اصلی خود بازگردند.