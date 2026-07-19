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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

رشد ۱۳ درصدی معدن با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال؛ ۳ معدن هوشمند می‌شوند

رشد ۱۳ درصدی معدن با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال؛ ۳ معدن هوشمند می‌شوند

یک مقام مسئول از ایجاد ۳ معدن هوشمند نمونه در کشور خبر داد و گفت: تحقق رشد اقتصادی ۱۳ درصدی در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه نیازمند استقرار زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی است.

بهاره خازنی، مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه راه تحول دیجیتال ایمیدرو، چارچوبی منسجم و عملیاتی برای گذار از رویکردهای سنتی به حکمرانی داده‌محور، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد ارزش پایدار در زنجیره معدن و صنایع معدنی است.

وی با تأکید بر ضرورت‌های اجرایی این طرح تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی ۱۳ درصدی در بخش معدن که طبق برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد آن مستلزم ارتقای بهره‌وری است، بدون استقرار زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی ایمیدرو افزود: علاوه بر موضوع بهره‌وری، «کنترل هوشمند ناترازی انرژی» و کاهش هزینه‌های عملیاتی در خطوط تولید، از دیگر اولویت‌های کلیدی است که در قالب این نقشه راه پیگیری می‌شود.

استقرار نقشه راه در افق ۵ ساله و ۴ موج اجرایی

خازنی در خصوص نحوه پیاده‌سازی این سند گفت: تحول دیجیتال ایمیدرو در بازه زمانی ۵ ساله و در قالب ۴ موج شامل «پایه‌گذاری»، «مقیاس‌گذاری»، «گسترش» و «بهره‌برداری دیجیتال» برنامه‌ریزی شده است. برای حصول اطمینان از پیشرفت دقیق طرح، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در تمامی سطوح تعریف شده و پایش مستمر جهت جلوگیری از انحرافات احتمالی صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به رویکرد ایمیدرو در قبال هوش مصنوعی اظهار داشت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور، صرفاً بر روی پلتفرم‌های بومی و با رعایت دقیق استانداردهای امنیت داده صورت می‌گیرد. همچنین، پیش از پیاده‌سازی گسترده، فناوری‌های منتخب در محیط‌های آزمایشی (Sandbox) ارزیابی و پس از کسب اطمینان از کارایی، به خطوط عملیاتی تعمیم داده می‌شوند.

هدف‌گذاری ایجاد معادن هوشمند نمونه

مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: هدف نهایی این برنامه در فاز نخست، دستیابی به ۳ نمونه معدن هوشمند (در حوزه‌های زیرزمینی زغال‌سنگ با هدف ارتقای ایمنی و معادن روباز) است تا با مستندسازی تجربیات و بومی‌سازی فناوری‌ها، زمینه توسعه و تسری هوشمندسازی به تمامی بخش‌های معدنی کشور فراهم گردد.

وی گفت: در این مسیر، توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای سواد دیجیتال در سازمان نیز به عنوان یک رکن اساسی با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6892199
سمیه رسولی

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