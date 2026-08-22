به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند، در پیامی، ضمن تبریک فرا رسیدن روز پزشک، عنوان داشت: روز پزشک فرصت مغتنمی برای پاسداشت مردان و زنانی است که دانش تعهد و وجدان حرفه ای خویش را با والاترین جلوه های انساندوستی در آمیختهاند و در دشوارترین لحظات، برای کاهش آلام حفظ سلامت و نجات جان آحاد مردم از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نمیکنند.
پزشکان این سرزمین، همواره در متن حوادث و بحرانها حضوری مسئولانه آرامش بخش و امید آفرین داشتهاند. از روزهای سخت همهگیری بیماریها و حوادث طبیعی تا سوانح گسترده و شرایط پیچیده ناشی از بحرانها و تهدیدات نظامی، جامعه پزشکی نشان داده است که خدمت به انسان، برای آنان صرفاً یک وظیفه حرفهای نیست؛ بلکه عهدی اخلاقی و انسانی است که حتی در سخت ترین و مخاطره آمیزترین شرایط نیز از آن پاسداری میکنند.
در هنگامه بحران و در شرایطی که تهدید، ناامنی و خطر، جان مردم و امدادگران را نشانه میرود، حضور پزشک در کنار مصدوم و مجروح، معنایی فراتر از طبابت مییابد. پزشکی که در چنین لحظاتی، با وجود مخاطرات، بر بالین آسیبدیدگان میایستد و برای نجات جان انسانها تلاش میکند، نمادی از شجاعت، ایثار و مسئولیتپذیری است.
این حضور مقتدرانه و فداکارانه، بخشی درخشان از سرمایه انسانی و معنوی کشور و جلوهای ماندگار از فرهنگ خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران نیز همواره به همراهی ارزشمند پزشکان در مأموریتهای امدادی درمانی و بشردوستانه خود افتخار کرده است. حضور این عزیزان در بیمارستانها و مراکز درمانی، تیمهای اضطراری، عملیاتهای امدادی و عرصههای بحرانی، پشتوانه ای مطمئن برای امدادگران و مایه آرامش آسیبدیدگان بوده است.
بیتردید بسیاری از مأموریتهای دشوار هلالاحمر بدون دانش تعهد سرعت عمل و از خودگذشتگی پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان به چنین نتایج ارزشمندی نمیرسید.
در این میان یاد و نام پزشکان شهید و نیز پزشکان جانباز و ایثارگری که در مسیر خدمت به مردم، دفاع از میهن و آرمان های انقلاب اسلامی، جان و سلامت خویش را ایثار کردهاند، برای همیشه در حافظه این سرزمین ماندگار خواهد بود. آنان در لحظاتی که حفظ جان دیگران بهای سنگینی میطلبید، مسئولیت را بر آسایش و امنیت شخصی خویش مقدم دانستند و با ایثار خود نشان دادند که مرزهای خدمت پزشکی میتواند تا بلندای شهادت و جانبازی امتداد یابد. ادای احترام به این قهرمانان، تنها بزرگداشت گذشته نیست؛ بلکه پاسداشت فرهنگی است که «نجات جان انسان» را مسئولیتی بزرگ و مقدس میداند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه پزشکی و ادای احترام به پزشکان جانباز و ایثارگر، فرارسیدن روز پزشک را به تمامی پزشکان شریف ایران اسلامی، به ویژه پزشکان پرتلاش و فداکاری که در مأموریتهای جمعیت هلالاحمر در داخل و خارج از کشور دوشادوش امدادگران و داوطلبان برای کاهش آلام بشری و نجات جان انسانها تلاش میکنند، صمیمانه تبریک عرض میکنم.
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