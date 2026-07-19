به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عالیشاه ظهر یکشنبه در نشست فرمانداران استان، با تأکید بر ضرورت تحقق عملی وفاق و همدلی در نظام مدیریتی کشور، اظهار کرد: امروز دستگاههای اجرایی و سیاسی وظایف سنگینی بر عهده دارند و آنچه از وفاق، همدلی، اتحاد و انسجام مطرح میشود، زمانی معنا پیدا میکند که مدیران مقدمات تحقق آن را در عمل فراهم کنند.
وی با بیان اینکه شرایط، ظرفیتها، بافت جمعیتی، جغرافیا و مسائل هر شهرستان با دیگری متفاوت است، افزود: فرمانداران باید با شناخت دقیق ظرفیتها و نیازهای بومی، شیوه مدیریت و تصمیمگیری خود را متناسب با شرایط هر منطقه تنظیم کنند تا شعار وفاق و همدلی به یک واقعیت اجرایی تبدیل شود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه مسئولیتهای اجرایی امانتی از سوی مردم است، تصریح کرد: قدرت و اختیارات مدیران اجرایی، حاصل اعتماد مردم و نظام جمهوری اسلامی است و همه مسئولان باید خود را امانتدار این سرمایه بزرگ بدانند. هر مدیری روزی در برابر تمامی تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو خواهد بود و نباید از مسئولیت خود صرفاً به عنوان یک جایگاه اداری نگاه کند.
عالیشاه با اشاره به ویژگیهای مدیران موفق، سه شاخص اصلی مدیریت کارآمد را تقوا، شجاعت و بصیرت برشمرد و اظهار داشت: مدیری که همه تصمیمات خود را برای رضای خدا و خدمت به مردم اتخاذ کند، از جانبداری، حب و بغض، روابط شخصی و مصلحتاندیشیهای نادرست پرهیز خواهد کرد و در انتصابات نیز تنها شایستگی و اهلیت افراد را ملاک قرار میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران افزود: تقوا به تنهایی کافی نیست و مدیر باید شجاعت تصمیمگیری نیز داشته باشد. مسئولی که از پذیرش مسئولیتهای سنگین یا اتخاذ تصمیمات مهم به دلیل نگرانی از حاشیهها واهمه داشته باشد، نمیتواند در مسیر حل مشکلات مردم موفق عمل کند.
عالیشاه با بیان اینکه بصیرت، سومین مؤلفه مدیریت اثربخش است، خاطرنشان کرد: مدیر باید مسائل روز، اولویتهای استان و شهرستان، تهدیدها، فرصتها و همچنین دوست و دشمن را به درستی بشناسد و در شرایط مختلف بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با فساد اداری، اظهار داشت: مدیران فاسد باید هرچه سریعتر از بدنه اجرایی کنار گذاشته شوند و هیچگونه مماشاتی در این زمینه پذیرفتنی نیست؛ چرا که کوچکترین تخلف، اعتماد عمومی را نسبت به نظام مدیریتی کشور خدشهدار میکند.
وی نظارت بر بازار را از مهمترین اولویتهای فرمانداران دانست و گفت: نظارت بر عملکرد بازار، اصناف، دستگاههای متولی تنظیم بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی باید با جدیت دنبال شود و فرمانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستان، در این حوزه نقش مطالبهگر و هماهنگکننده داشته باشند.
عالیشاه همچنین مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز را یکی از مهمترین چالشهای استان برشمرد و افزود: پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر از برخوردهای قضایی پس از وقوع تخلف است و دهیاران، شوراهای اسلامی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول باید با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی از بروز این تخلفات جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و منابع طبیعی تأکید کرد: مدیران حوزه منابع طبیعی باید حضوری میدانی و فعال داشته باشند و حفاظت از انفال و سرمایههای طبیعی استان را با جدیت دنبال کنند؛ زیرا حفظ این سرمایهها از مهمترین وظایف مدیران است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین بر اجرای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد و گفت: مدیران نباید هیچ حوزهای از جمله اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی، آموزش، پژوهش و مسائل اجتماعی را رها کنند، زیرا در نظام اسلامی، همه این حوزهها به یکدیگر پیوستهاند و موفقیت در مدیریت نیازمند نگاه جامع و همهجانبه است.
عالیشاه اظهار داشت: امروز مدیران اجرایی با اتکا به ایمان، همدلی، روحیه جهادی و اعتماد به توان داخلی میتوانند بر مشکلات غلبه کنند و استان را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهند.
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