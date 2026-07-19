قاتل مادر و دختر دورودی توسط پلیس در کمتر از یک ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از روستاهای شهرستان دورود، مأموران انتظامی این شهرستان بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد متهم که از بستگان مقتولان (مادر و دختر) بود، با استفاده از سلاح سرد (چاقو) به آنها حمله کرده که در پی این اقدام، هر دو نفر بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرده‌اند.

قاتل پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود، اما مأموران انتظامی شهرستان دورود با اشراف اطلاعاتی و اقدام سریع پلیسی، در کمتر از یک ساعت وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه، انگیزه خود از ارتکاب این جرم را اختلافات خانوادگی با خاله و مادربزرگش عنوان کرد.

موضوع به‌صورت ویژه توسط پلیس و دستگاه قضایی تحت رسیدگی است.