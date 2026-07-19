به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا، بعد از ظهر یکشنبه، از صدور ۶ هزار و ۴۴۹ سند تکبرگ دولتی برای اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی استان تهران خبر داد.
وی که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران است، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون این تعداد سند برای اموال غیرمنقول دولتی صادر شده که بیانگر روند تثبیت مالکیتهای دولتی در استان است.
طبرسا با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: تاکنون سه هزار و ۴۰۵ فقره ملک و اراضی دولتی فاقد سند در استان تهران شناسایی شده و مقرر است تمامی این موارد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تصریح کرد: برای تسریع در روند رسیدگی، کارگروه استانی بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و تاکنون ۱۳ نشست کارگروه و ۲۱ نشست کارشناسی برای بررسی وضعیت املاک فاقد سند برگزار شده است.
وی در پایان با تأکید بر تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: ثبت ادعاها و مدارک مربوط به اموال غیرمنقول دولتی در سامانه مربوطه الزامی است و ترک این تکلیف، مشمول ضمانتهای قانونی و اداری خواهد بود.
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