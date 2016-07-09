۲۲۵ غریق در ساحل مازندران نجات یافتند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح کاهش غریق در ساحل استان و استقرار نجاتگران جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق درمناطق اجرای طرحهای دریا و همچنین در ۳۵۱ نقطه حادثه خیز (ممنوعه شنا) در طول ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی مازندران گفت: در یک هفته گذشته نجاتگران و ناجیان غریق مستقر در این مناطق موفق شدند ۲۲۵ نفر را از امواج مرگ آفرین خزر نجات دهند.

وی افزود: ارائه خدمات امدادی موردنیاز سرپایی به ۷۵۶ نفر از مراجعین به پایگاهها و پستهای ساحلی و انتقال هشت مصدوم و غریق به مراکز درمانی از دیگر خدمات ارائه شده هلال احمر استان در سواحل بوده است.

اکبری گفت: به‌منظور اجرای عملیات کاهش غریق در سواحل استان در یک هفته گذشته ۹۰۵ نفر روز نجات گر و امدادگر، پنج ۴۲۸ نفر روز ناجی غریق،۶۴ دستگاه روز آمبولانس،۳۰۳ دستگاه روز موتورسیکلت،۲۸ دستگاه روز قایق نجات،۴۰ دستگاه روز جت اسکی، سه دستگاه روز خودروی نجات آرگو و یک دستگاه خودروی پشتیبانی مشارکت داشتند.