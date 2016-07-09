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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

مدیرعامل هلال احمر مازندران:

۲۲۵ غریق در ساحل مازندران نجات یافتند

۲۲۵ غریق در ساحل مازندران نجات یافتند

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از نجات ۲۲۵ غریق در ساحل استان در یک هفته گذشته خبرداد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح کاهش غریق در ساحل استان و استقرار نجاتگران جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق درمناطق اجرای طرحهای دریا و همچنین در ۳۵۱ نقطه حادثه خیز (ممنوعه شنا) در طول ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی مازندران گفت: در یک هفته گذشته نجاتگران و ناجیان غریق مستقر در این مناطق موفق شدند ۲۲۵ نفر را از امواج مرگ آفرین خزر نجات دهند.

وی افزود: ارائه خدمات امدادی موردنیاز سرپایی به ۷۵۶ نفر از مراجعین به پایگاهها و پستهای ساحلی و انتقال هشت مصدوم و غریق به مراکز درمانی از دیگر خدمات ارائه شده هلال احمر استان در سواحل بوده است.

اکبری گفت: به‌منظور اجرای عملیات کاهش غریق در سواحل استان در یک هفته گذشته ۹۰۵ نفر روز نجات گر و امدادگر، پنج ۴۲۸ نفر روز ناجی غریق،۶۴ دستگاه روز آمبولانس،۳۰۳ دستگاه روز موتورسیکلت،۲۸ دستگاه روز قایق نجات،۴۰ دستگاه روز جت اسکی، سه دستگاه روز خودروی نجات آرگو و یک دستگاه خودروی پشتیبانی مشارکت داشتند.

کد مطلب 3708143

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